Ações da Coinbase disparam 37% após alta do bitcoin e mercado aguarda balanço trimestral

As ações da corretora de criptomoedas Coinbase valorizaram mais de 37% nos últimos sete dias, na esteira de uma disparada de mais de 20% no preço do bitcoin. Os analistas de mercado antecipam que a exchange, a maior dos Estados Unidos, apresentará números positivos em sua conferência de resultados do quarto trimestre, que ocorre nesta quinta-feira, 15.

De acordo com dados agregados das plataformas MarketWatch e FactSet, o consenso dos analistas está apontando um forte aumento nas receitas da Coinbase no quarto trimestre – em torno de 22%, ou US$ 825 milhões em relação ao terceiro trimestre.

A expectativa é que parte desse aumento seja decorrente de fortes volumes de negociação, com os analistas estimando um valor quase duas vezes maior que os US$ 76 bilhões registrados no terceiro trimestre, podendo chegar a US$ 142,7 bilhões no quarto trimestre.

As estimativas também apontam que a Coinbase deverá registrar um lucro por ação no quarto trimestre de US$ 0,02, um aumento em relação ao prejuízo de US$ 0,01 por ação registrado no terceiro trimestre. O balanço será divulgado na esteira da disparada do bitcoin nos últimos sete dias.

Em 13 de fevereiro, a plataforma de negociação Robinhood, concorrente da Coinbase, divulgou um aumento geral de receita no quarto trimestre, também devido a um salto decorrente da negociação de criptomoedas. A receita no quarto trimestre da Robinhood cresceu 24% em relação ao ano anterior e a receita com negociação de criptomoedas aumentou 10%.

Alta da Coinbase vai continuar?

No entanto, nem todos os analistas estão convencidos de que a Coinbase será capaz de continuar ganhando força em 2024. Em uma nota divulgada em 22 de janeiro a investidores, os analistas do JPMorgan previram que o preço das ações da Coinbase cairia em 2024, justificando as expectativas pelo mau desempenho da corretora ao início "desanimador" das negociações dos ETFs de bitcoin.

Embora os ETFs de bitcoin tenham passado por um período turbulento nas primeiras semanas após o lançamento, prejudicados pelos quase US$ 6 bilhões que foram sacados do recém-convertido ETF da Grayscale entre 11 de janeiro e 2 de fevereiro, os aportes líquidos aumentaram significativamente nos últimos dias.

Em 13 de fevereiro, o IBIT da BlackRock atraiu US$ 493 milhões em investimentos, enquanto todos os 10 ETFs disponíveis no mercado registraram um total de US$ 631 milhões em aportes líquidos diários. A Coinbase atua como custodiante de oito das dez gestoras com ETFs de bitcoin, incluindo BlackRock, iShares e Valkyrie.

Outra interrogação importante para a Coinbase que pode determinar seu desempenho em 2024 é a ação judicial em andamento contra a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC. Em entrevista ao Cointelegraph, o advogado James Murphy disse que está confiante de que a SEC será derrotada pela Coinbase no tribunal.

"A Coinbase vai ganhar o caso. Acredito que a SEC está errada. Eles foram longe demais ao tentar argumentar que os tokens são contratos de investimento no mercado secundário, quando isso não é correto", argumenta. A Coinbase foi processada pela SEC em junho de 2023, sob a acusação de que a corretora de criptomoedas desobedeceu as leis nacionais ao vender valores mobiliários não registrados.

