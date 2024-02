Bitcoin atinge preço recorde em relação ao iene após desvalorização da moeda do Japão

O bitcoin atingiu nesta quinta-feira, 15, o maior valor da história em relação ao iene, a moeda do Japão. Na corretora japonesa de criptomoedas bitFLYER, 1 bitcoin chegou a valer 7,9 milhões de ienes nas primeiras horas do dia, um valor que nunca havia sido registrado anteriormente para o par.

O motivo para o recorde envolve dinâmicas tanto da criptomoeda quanto da moeda do Japão. De um lado, o país vem enfrentando níveis historicamente elevados de inflação: o núcleo do Índice de Preços ao Consumidor fechou 2023 com alta de 3,1%, a maior alta desde 1982. Além disso, o país entrou oficialmente em recessão nesta quinta-feira.

A inflação acaba enfraquecendo o iene em relação a outras moedas, em especial o dólar, e também estimula a migração para ativos menos expostos a possíveis desvalorizações, caso do ouro. E o bitcoin também pode estar sendo beneficiado pelo cenário, com uma demanda maior entre investidores valorizando o ativo.

Ao mesmo tempo, a criptomoeda voltou a disparar nos últimos dias, valorizando mais de 20% em uma semana e operando atualmente nos maiores patamares de preço desde 2021, acima de US$ 50 mil. Pelas dinâmicas de oferta e demanda e cotação em relação a outros ativos, o recorde histórico em relação ao iene não ocorreu com outras moedas, como o euro e o dólar.

Dados do site CoinMarketCap apontam que o bitcoin valorizou 23% no acumulado de 2024. Já o iene desvalorizou 6,4%. Também nesta semana, o dólar chegou à maior cotação nos últimos três meses em relação ao iene, com 1 dólar valendo 150 ienes.

As autoridades japoneses têm criticado as recentes flutuações repentinas na cotação do iene, caracterizadas como especulativas por analistas. O mercado também aguarda uma possível intervenção do banco central do Japão para valorizar a moeda em relação ao dólar.

O movimento, que foi realizado em outras ocasiões de desvalorização significativa, também pode reduzir a distância em relação ao bitcoin. Por outro lado, especialistas acreditam que a criptomoeda ainda tem espaço para valorizar mais, o que torna possível que novos recordes sejam atingidos em relação ao iene no curto prazo.

É um cenário semelhante ao observado na Argentina em 2023, quando o bitcoin atingiu uma cotação recorde em relação ao peso mesmo em um momento de lateralização no mercado, criando uma discrepância para os investidores argentinos em relação aos de outros países. Entretanto, os cenários macroeconômicos da Argentina e do Japão são consideravelmente diferentes.

