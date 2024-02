Bitcoin dispara e bate novo recorde anual de preço; entenda o que está acontecendo

O bitcoin bateu um novo recorde de preço nesta quinta-feira, 15. A principal criptomoeda atingiu o maior preço do último ano, em US$ 52.820, alimentando o otimismo de especialistas e investidores que após a aprovação dos primeiros ETFs de bitcoin nos EUA, agora aguardam o halving, evento que irá cortar pela metade a emissão do bitcoin.

No momento, no entanto, o preço do bitcoin recua para US$ 51.959, de acordo com dados do CoinGecko, com alta de apenas 0,1% nas últimas 24 horas. O movimento recente sugere uma possível realização de lucro e uma venda bilionária de bitcoin pela Genesis também pode acontecer em breve, preocupando investidores.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Cardano e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

O que está acontecendo com o bitcoin?

"Conforme observamos uma redução significativa nos fluxos de saída do ETF da Grayscale, constata-se um aumento notável na entrada de capital por meio dos demais ETFs de bitcoin à vista. Na última terça, 13, o volume total de fluxos de entrada alcançou a marca de US$ 704 milhões. Em contrapartida, os fluxos de saída provenientes do GBTC somaram US$ 72,8 milhões, resultando em um netflow superior a US$ 631 milhões, o maior já registrado até o momento”, explicou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“Essa dinâmica de intensa pressão compradora, aliada a fatores como a aproximação do halving e a expectativa de início de um ciclo de expansão monetária nos EUA ainda neste ano, compõe um contexto que reforça e solidifica a tendência de alta da criptomoeda", acrescentou ele à EXAME.

Apesar do recente recuo, o bitcoin ainda acumula alta de quase 23% desde o início de 2024, marcado por acontecimentos importantes em relação à criptomoeda, como o ETF e o halving. A expectativa de especialistas do Standard Chartered é que o bitcoin chegue a custar US$ 100 mil ainda este ano.

Criptomoedas hoje

Enquanto isso o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 2.832, subindo 3,2% nas últimas 24 horas.

De acordo com dados do CoinMarketCap, a Cardano é a criptomoeda que mais sobe no período entre as 20 maiores por capitalização de mercado. No momento, a Cardano apresenta alta de quase 4,7%.

