Ações da corretora Coinbase sobem 50% após abertura de processo pela SEC

Apesar da corretora de criptomoedas Coinbase estar enfrentando um processo por violação das leis de valores mobiliários nos Estados Unidos, as ações da empresa têm valorizado recentemente. A exchange é a maior dos EUA, mas se tornou alvo de um processo aberto pela Comissão de Valores Mobiliários do país, a SEC, no início de junho deste ano.

As ações da Coinbase subiram mais de 50% desde que a SEC entrou com uma ação contra a empresa. A exchange é acusada de supostamente oferecer valores mobiliários não registrados em sua plataforma de negociação de criptomoedas para clientes norte-americanos, o que seria ilegal devido à falta de autorização por parte da autarquia. Atualmente, as duas partes se enfrentam no processo judicial.

De acordo com dados da TradingView, as ações da Coinbase negociadas na bolsa de Nasdaq subiram 51%, de cerca de US$ 52 em 6 de junho para US$ 78,7 em 7 de julho. As ações também subiram cerca de 133% nos últimos seis meses, enquanto o crescimento ano a ano é de aproximadamente 50%.

Em meio à valorização significativa da ação, alguns dos principais acionistas da Coinbase têm vendido algumas de suas participações. Em 6 de julho, vários executivos seniores da corretora de criptomoedas, incluindo o CEO Brian Armstrong, venderam um total combinado de 88.058 ações, no valor total de cerca de US$ 6,9 milhões.

De acordo com os registros oficiais junto à SEC, as transações incluíram uma venda de 4.580 papéis pelo membro do conselho da Coinbase Gokul Rajaram, uma venda de 1.818 ações pelo diretor jurídico Paul Grewal e uma venda de 7.335 ações pela diretora contábil Jennifer Jones. Anteriormente, em 29 de junho, Jones também vendera 74.375 ações da Coinbase por um total de US$ 5,2 milhões.

Outros investidores

Embora os executivos da Coinbase estejam vendendo lotes de ações da corretora de criptomoedas regularmente, alguns dos principais detentores da ação continuam mantendo-a em seus portfólios. É o caso da Ark Invest, uma gestora de patrimônio que é conhecida no mercado dos Estados Unidos por investir em empresas de tecnologia.

Desde a compra de 400 mil ações da Coinbase no início de junho, a Ark Invest, chefiada por Cathie Wood, tem se mantido afastada de qualquer negociação envolvendo a ação, de acordo com as atualizações do portfólio da empresa. Isso está de acordo com a posição de Wood de que as ações da Coinbase cresceriam ainda mais, já que ela acredita que o valor dos papéis reproduzirão o movimento do preço do bitcoin.

Em 19 de junho, a CEO da Ark Invest reiterou mais uma vez que está confiante de que a criptomoeda valerá US$ 1 milhão até 2030. A projeção da gestora leva em conta uma perspectiva de adoção crescente do ativo, assim como a validação da tese de que o bitcoin seria uma reserva de valor viável e funcionaria como uma espécie de "ouro digital".

