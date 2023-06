Gestora de Cathie Wood, Ark Invest é uma das primeiras na fila para ETF de bitcoin nos EUA

A Ark Invest, gestora da investidora famosa por acertar a alta da Tesla, pode sair na frente de gigantes do mercado financeiro como BlackRock e Fidelity na fila de aprovação para um ETF de bitcoin à vista nos Estados Unidos.

ETFs de bitcoin à vista ainda são inéditos no país, já que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) recusou todos os pedidos, aprovando apenas ETFs de futuros de bitcoin. No entanto, especialistas e investidores ficaram animados que este cenário poderia mudar com a entrada de gigantes como a BlackRock e Fidelity na corrida.

O pedido da Ark Invest para a criação de um ETF de bitcoin à vista nos EUA já é mais antigo. Enquanto a solicitação da BlackRock foi efetivada em 15 de junho e a da Fidelity nesta sexta-feira, 30, a gestora de Cathie Wood já tenta aprovar um investimento do tipo desde abril. A Ark também teve solicitações negadas em 2021 e 2022.

Agora, a gestora de Cathie Wood, que acredita que o bitcoin pode chegar a valer US$ 1 milhão, realizou uma mudança na sua solicitação, a tornando mais parecida com a da BlackRock. A BlackRock, maior gestora do mundo com mais de US$ 10 trilhões sob gestão, tem um bom histórico de aprovações de ETFs com a SEC.

Segundo o analista de ETFs da Bloomberg, Eric Balchunas, as emendas da Ark Invest no pedido incluem um acordo de compartilhamento de vigilância com os mercados de futuros da bolsa de Chicago, a CME, e uma corretora de criptomoedas.

Especialistas enxergaram que a mudança pode colocar a Ark Invest em vantagem na corrida contra BlackRock, Fidelity e outras empresas que também solicitaram ETFs para a SEC, como Invesco e WisdomTree. Isso porque a solicitação da Ark Invest é mais antiga e estaria mais próxima na fila de análise da SEC.

Em uma entrevista recente, o analista de ETF da Bloomberg Intelligence, James Seyffart, confirmou que o pedido da Ark é o favorito para um ETF de bitcoin à vista. "21Shares, ARK e Cboe [Chicago Board Options Exchange] estão na frente porque a próxima data de decisão da SEC é 13 de agosto de 2023, e ainda não temos uma data para as outras aplicações 19b-4 como a da BlackRock", observou.

No entanto, nesta sexta-feira, 30, a SEC devolveu os pedidos de Fidelity e BlackRock. De acordo com o regulador, os pedidos seriam "inadequados" devido à falta de alguns detalhes. Segundo o Wall Street Journal, a SEC entendeu que as solicitações não seriam "suficientemente claras e compreensivas". A solicitação da Ark Invest não foi mencionada, mas o Wall Street Journal mencionou que os pedidos poderão ser reformulados.

