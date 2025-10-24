Bilionário prevê bitcoin a US$ 1 mi após estímulo econômico no Japão

A nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, anunciou na terça-feira um pacote de medidas de estímulo econômico para amenizar o impacto da inflação sobre as famílias. A iniciativa, segundo alguns observadores do mercado cripto, pode direcionar mais capital para o bitcoin.

As medidas incluem subsídios para contas de energia elétrica e gás, além de subsídios regionais para aliviar a pressão dos preços e incentivar pequenas e médias empresas a aumentarem os salários.

O cofundador da BitMEX, Arthur Hayes, interpretou o anúncio como um prenúncio de uma nova rodada de impressão de dinheiro pelo banco central do Japão, o que poderia impulsionar a alta do bitcoin para US$ 1 milhão.

“Vamos imprimir dinheiro para distribuir à população e ajudar com os custos de alimentos e energia”, escreveu Hayes em uma publicação no X na terça-feira, acrescentando que essa dinâmica pode levar o bitcoin a US$ 1 milhão e, ao mesmo tempo, fortalecer o iene japonês.

Enquanto isso, o iene caiu para a mínima de uma semana na terça-feira, após Takaichi assumir o cargo como a primeira mulher a ocupar o posto de primeira-ministra do Japão, um sinal visto pelos investidores como ambíguo em relação à próxima decisão de taxa de juros do país, segundo a Reuters.

Expectativas de mudança para o QE pelo Banco do Japão

Hayes já havia previsto que uma mudança do Banco do Japão para o quantitative easing (QE) poderia ser o próximo grande catalisador para o Bitcoin e para os ativos de risco.

O QE se refere à compra de títulos e à injeção de dinheiro na economia por parte dos bancos centrais, com o objetivo de reduzir as taxas de juros e estimular os gastos em períodos de dificuldades financeiras.

A próxima reunião de política monetária do Banco do Japão está marcada para 29 de outubro. A maioria dos analistas espera que o banco central implemente um aumento de juros de 0,75% até o início de 2026, embora ainda não haja consenso sobre o cronograma, informou a Reuters na segunda-feira.

Atualmente, o banco central está em um ciclo de quantitative tightening, sem planos claros de reverter para o QE até atingir a meta de inflação de 2%.

Ainda assim, a postura “pró-estímulo” de Takaichi pode “levar o Japão a adotar medidas de afrouxamento”, já que 80% dos bancos centrais globais já estão realizando esforços de QE, segundo uma publicação da Milk Road Macro no X em 8 de outubro.

Grandes investidores voltam a adotar posições de alta após queda

Enquanto isso, as "baleias", grandes investidores em criptomoedas, estão demonstrando um renovado apetite por bitcoin, à medida que o preço se recupera da mínima de quatro meses de US$ 104 mil registrada na sexta-feira.

Três baleias retornaram à exchange descentralizada Hyperliquid na quarta-feira, depositando dezenas de milhões de dólares para abrir posições compradas alavancadas, que utilizam fundos “emprestados” para ampliar o tamanho do investimento.

Em destaque, a carteira “0x3fce” aumentou sua posição comprada em bitcoin para US$ 49,7 milhões, enquanto a carteira “0x89AB” abriu uma posição comprada alavancada de 6x no valor de US$ 14 milhões, informou a plataforma de dados on-chain Lookonchain em uma publicação no X na quarta-feira, 22.

