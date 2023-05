A revolução cripto: tudo sobre Real Digital, tokenização e NFTs

O universo cripto deixou de ser apenas sobre o bitcoin e as criptomoedas. Agora, nomes como Real Digital, tokenização e NFTs ganham o mundo e se destacam cada vez mais entre o público geral, até mesmo entre os que ainda não são adeptos às criptomoedas.

Neste sentido, surgem novas opções de investimento e pagamento baseadas em tecnologia blockchain. Grandes bancos já apostam nisso, como o BTG Pactual com o BTG Dol, stablecoin que proporciona a dolarização dos investimentos de forma mais simples.

Segundo André Portilho, head de Digital Assets do BTG Pactual, o BTG Dol era um produto que já estava no forno e ganhou força com os problemas do mundo cripto desde o ano passado, como fraude, má gestão de risco, alavancagem excessiva e falta de governança e transparência. Assim, perceberam espaço para uma stablecoin de dólar feita por uma instituição regulada, aberta, publica, auditada e com governança e riscos mais estabelecidos do que a média das empresas de cripto.

Saiba tudo sobre o BTG Dol, Real Digital, tokenização e NFTs no podcast do Future of Money:

