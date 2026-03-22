A nova disputa global pelo poder do dinheiro digital

Por Rocelo Lopes*

Durante décadas, o poder global das moedas foi definido por fatores relativamente claros: reservas internacionais, acordos comerciais, força econômica e, em muitos casos, influência militar. Foi assim que o dólar consolidou sua posição dominante ao longo do século XX, sustentado por uma combinação de poder econômico, influência política e uma infraestrutura financeira internacional construída ao redor do sistema bancário americano.

Mas algo começou a mudar nos últimos anos. A disputa monetária global está começando a migrar para um novo território: a infraestrutura digital baseada em blockchain.

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Tenho observado que o avanço das stablecoins — criptomoedas lastreadas em moedas tradicionais — pode inaugurar uma nova fase de competição monetária no sistema financeiro internacional. Diferentemente do que aconteceu nas últimas décadas, a disputa pelo poder financeiro global pode deixar de ocorrer apenas entre países e suas moedas nacionais. Ela passa a envolver também as plataformas tecnológicas capazes de operar dinheiro digital em escala global.

Na prática, as stablecoins representam uma transformação estrutural na forma como o dinheiro circula no mundo. Elas criam um mecanismo muito mais eficiente para expandir a influência monetária além das fronteiras de um país. É por isso que vejo as stablecoins como provavelmente a maneira mais eficiente que os Estados Unidos encontraram para exportar o dólar digitalmente.

A principal diferença em relação ao sistema financeiro tradicional está na infraestrutura. Hoje, transferências internacionais dependem de uma rede complexa de bancos correspondentes e de sistemas como o SWIFT, que conectam instituições financeiras ao redor do mundo. Esse modelo envolve múltiplas etapas, intermediários e limitações operacionais que tornam as transações mais lentas e, muitas vezes, mais caras.

As stablecoins funcionam de forma completamente diferente. Elas circulam diretamente em redes blockchain e operam de maneira contínua, 24 horas por dia, sete dias por semana, sem depender da malha bancária internacional tradicional.

Isso muda profundamente a dinâmica de acesso ao sistema financeiro global. Na prática, um banco em qualquer país poderia integrar uma blockchain e oferecer contas em dólar digital para seus clientes em questão de horas. Isso reduz drasticamente as barreiras de acesso ao sistema financeiro internacional.

Esse fenômeno pode ampliar ainda mais o alcance global do dólar, especialmente em economias emergentes ou em regiões onde o acesso ao sistema bancário internacional é limitado. Em países com infraestrutura financeira restrita, stablecoins podem funcionar como uma porta de entrada para transações internacionais, remessas e até proteção cambial.

Ao mesmo tempo, essa transformação não deve acontecer sem reação. À medida que stablecoins ganham espaço como infraestrutura financeira global, é natural que outros países busquem desenvolver alternativas baseadas em suas próprias moedas.

Governos podem incentivar stablecoins vinculadas às suas moedas nacionais para facilitar comércio com parceiros estratégicos. Também não é difícil imaginar modelos lastreados em reservas estratégicas, como ouro ou outros ativos. Isso abre uma nova dinâmica de competição monetária global, onde diferentes países podem tentar expandir sua influência financeira por meio de infraestrutura digital.

Nesse novo ambiente, moedas digitais soberanas — as chamadas CBDCs — e stablecoins privadas provavelmente irão coexistir. O resultado pode ser um ecossistema financeiro mais complexo, mais tecnológico e possivelmente mais multipolar.

Para economias emergentes, essa transformação também representa uma oportunidade estratégica de reposicionamento no sistema financeiro internacional.

O Brasil, por exemplo, já possui uma das infraestruturas de pagamento mais avançadas do mundo graças ao Pix. O sistema de pagamentos instantâneos transformou completamente a forma como pessoas e empresas realizam transações no país e demonstrou a capacidade do Brasil de implementar inovação financeira em larga escala.

Se essa infraestrutura for combinada com tecnologias baseadas em blockchain, o país pode ocupar uma posição relevante na construção dessa nova arquitetura financeira digital, especialmente na América Latina.

Apesar da magnitude dessas mudanças, grande parte dessa transformação deve ocorrer nos bastidores do sistema financeiro. Para o usuário comum, o cotidiano provavelmente continuará parecido com o atual.

As pessoas continuarão pagando contas em real, euro ou peso. O que muda é a infraestrutura por trás dessas transações.

Na prática, stablecoins podem se tornar o mecanismo técnico utilizado para liquidação de pagamentos internacionais, operações cambiais e transferências globais de valor.

Se essa tendência se consolidar, a disputa monetária global do futuro pode deixar de ser apenas uma competição entre moedas nacionais. A nova arena de poder estará na infraestrutura tecnológica que permite que essas moedas circulem. E, cada vez mais, essa infraestrutura está sendo construída sobre blockchain.

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