A fusão de criptomoedas de inteligência artificial que pode dar o que falar

Por Gabriel Fauth*

Você conhece as três criptos que rodam na rede Ethereum e terão uma fusão que pode ser uma das mais importantes se tratando de inteligência artificial (IA)? Pois é, são três criptomoedas que estão dentro da infraestrutura da Ethereum e por consequência acompanham a valorização dos gráficos Ethereum e podem até superar.

Fetch.ai (FET)

Fetch.ai é uma plataforma de blockchain que combina inteligência artificial e tecnologias descentralizadas para habilitar a criação de sistemas autônomos e adaptativos. A moeda associada, denominada FET, é usada para realizar transações dentro da rede Fetch.ai, bem como para incentivar atividades na rede.

A rede já atraiu investimentos significativos através de rodadas de financiamento e uma oferta inicial de exchange (IEO) na Binance, reforçando seu potencial percebido no mercado de criptomoedas​​. Além disso, a plataforma permite a criação de aplicações descentralizadas (dApps) e tem planos de expansão para incluir mais interações entre blockchains através de comunicação inter-blockchain​.

Ocean Protocol (OCEAN)

Ocean Protocol é uma plataforma blockchain que se concentra na descentralização e segurança do compartilhamento de dados, principalmente para fomentar uma economia baseada em dados. Utilizando técnicas criptográficas avançadas, Ocean Protocol permite que os proprietários de dados monetizem suas informações de forma segura, mantendo a privacidade e o controle sobre seus ativos de dados. Isso é possível através da tokenização de dados que transforma os dados em ativos comercializáveis dentro do mercado Ocean.

Ocean Protocol também se destaca pela inovação em tecnologias relacionadas a NFTs e tokens de dados, promovendo novas formas de acesso e monetização de dados sem comprometer a privacidade do usuário. A capacidade de realizar computações nos dados sem a necessidade de transferi-los, conhecida como "compute-to-data", é uma das características distintas, permitindo o uso seguro de AI e aprendizado de máquina em dados sensíveis sem expô-los​​.

SingularityNET (AGIX)

SingularityNET, symbolizado pelo token AGIX, é uma plataforma descentralizada que permite a criação, compartilhamento e monetização de serviços de inteligência artificial. O projeto é notável por sua abordagem pioneira em democratizar o acesso a tecnologias de IA, permitindo que qualquer pessoa utilize ou desenvolva serviços de IA através de um mercado global acessível.

Um dos principais diferenciais da SingularityNET é permitir que desenvolvedores de IA vendam suas ferramentas e bibliotecas em um ambiente de mercado aberto, onde os compradores podem testar os serviços de IA antes de adquiri-los. Além disso, a plataforma conta com uma proposta de solicitação de IA, onde os usuários podem encomendar novas ferramentas de IA que são desenvolvidas em troca de tokens AGIX​.

Artificial Superintelligence (ASI)

A fusão de tokens entre Fetch.ai, SingularityNET e Ocean Protocol resultou na criação do token ASI (Artificial Superintelligence), como parte da Artificial Superintelligence Alliance.

Esta fusão visa posicionar o ASI entre as 20 maiores criptomoedas por capitalização de mercado e unifica as plataformas destes três importantes projetos descentralizados de inteligência artificial.

O token ASI nasce com uma oferta total de aproximadamente 2.63 bilhões de tokens, derivados da conversão dos tokens existentes das três redes: Fetch.ai (FET), SingularityNET (AGIX) e Ocean Protocol (OCEAN). A taxa de conversão foi fixada em 0.433 ASI para cada token OCEAN e AGIX, enquanto os tokens FET foram convertidos em uma base 1:1 para ASI​.

A aliança

O objetivo da aliança é não só avançar no desenvolvimento da IA, mas também democratizar o acesso e o controle sobre tecnologias de IA, desafiando o domínio das grandes corporações no setor. A fusão é vista como um marco para o progresso em direção a uma infraestrutura de IA descentralizada, ética e confiável.​

Se você possui tokens FET, OCEAN ou AGIX, a conversão para ASI será facilitada pelas plataformas de câmbio e não requer ação imediata da sua parte, a menos que seus tokens estejam armazenados em carteiras offline ou hard wallets, para os quais um mecanismo de troca será disponibilizado​​.

*Gabriel Fauth é operador de mercados futuros há 7 anos e é um dos contribuidores de análises e avaliações de mercado na comunidade do TradingView. O TradingView é uma ferramenta de gráficos para execução e análise do mercado, além da maior rede social para investidores e Traders.

