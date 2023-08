5 criptomoedas que podem valorizar em agosto, segundo especialistas

Apesar de ainda acumular um desempenho positivo em 2023, o mercado de criptomoedas voltou a operar nas últimas semanas com lateralidade, apesar de exceções de alguns ativos específicos. Em agosto, esse cenário ainda pode continuar, já que os investidores seguem à espera de uma projeção mais concreta sobre os próximos passos em torno dos juros dos Estados Unidos.

Em sua última reunião de política monetária, em julho, o Federal Reserve realizou um novo aumento de 0,25 ponto percentual e sinalizou que ainda pode realizar novas elevações, dependendo do cenário econômico e de inflação no país. As altas de juros, ou demora para cortar a taxa, prejudicam ativos de risco, incluindo os do mercado cripto, afastando investidores.

Tasso Lago, especialista em criptomoedas e fundador do Financial Move, observa que "o mercado cripto está lateralizado por 40 dias. A gente teve um ano bem parado no mercado". Ao mesmo tempo, existem projetos individuais que têm se destacado, e as próximas semanas de agosto podem dar o espaço necessário para observar novas altas.

Bitcoin

Lago acredita que, desde que o Fed não rompa o atual teto projetado para os juros dos Estados Unidos, o mercado vai seguir se recuperando. E isso tende a beneficiar o bitcoin, já que ele "continua sendo o melhor investimento do ano, entre todos os disponíveis". Atualmente, o ativo acumula uma valorização de mais de 70%, superando diversas opções mais tradicionais para investimento.

"É impossível não olhar para cripto como uma grande oportunidade. Eu entendo que, até o final do ano, o bitcoin vai atingir o patamar próximo de US$ 40 mil, e com isso a gente manteria a classe das criptomoedas menores, as altcoins, podendo performar muito positivamente, porque elas ainda não subiram esse ano", destaca.

Uniswap

João Kamradt, head de research e investments da Viden.vc, acredita que um ativo que pode ter uma performance positiva em agosto é a uni, cripto nativa da Uniswap, a principal plataforma de negociação de ativos no ambiente das finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês). O tamanho do projeto, assim como esforços de inovação recentes, tendem a beneficiar o ativo.

"A Uniswap é a corretora descentralizada mais ativa e com maior volume de negociação do mercado, com mais de US$ 1 bilhão por dia. Isso mostra que o protocolo Uniswap tem uma forte utilidade e aceitação, o que pode impulsionar o preço do seu token nativo. A Uniswap também está na vanguarda da inovação no espaço DeFi", destaca.

Entre os anúncios recentes do protocolo está a integração de soluções de escalabilidade em redes blockchains de segunda camada, como Arbitrum e Optimism. A novidade, na visãod e Kamradt, "pode aumentar o número de transações e o valor bloqueado no protocolo (TVL). Portanto, a Uniswap pode ser um bom investimento em agosto".

Litecoin

Já Ayron Ferreira, head de análise da Titanium Asset, chama atenção para a performance do litecoin em agosto. Neste mês, o ativo passará pelo chamado halving, um evento previsto para esta quarta-feira, 2, e que ocorre a cada quatro anos. O halving representa uma redução pela metade na quantidade da criptomoeda gerada pelo processo de mineração.

"O último halving aconteceu em agosto de 2019, quando a recompensa foi reduzida para 12,5 litecoins. Com esse próximo halving, a recompensa cairá para 6,25 litecoins por bloco", destaca Ferreira. A litecoin usa um sistema de validação de transações semelhante ao do bitcoin, em que os validadores atuam como mineradores e recebem uma recompensa pela atividade.

Para o analista, "será interessante observar o impacto deste halving no valor da litecoin, uma vez que tais eventos costumam gerar grande expectativa no mercado e impactar os preços". Em geral, halvings costumam ajudar na valorização do ativo, já que implicam em uma redução na oferta para o mercado.

MakerDAO

Kamradt, da Viden.vc, também destaca o MKR, cripto nativa da Maker, "uma das principais plataformas de crédito descentralizado do mercado de criptomoedas, que permite aos usuários emprestar e gerar DAI, uma stablecoin atrelada ao dólar, ao bloquear ativos como garantia em contratos inteligentes chamados Vaults".

Ele explica que "a Maker tem vários fatores que podem favorecer o seu crescimento e valorização em agosto. Um deles é que os níveis elevados da taxa de juros dos Estados Unidos contribuem para a geração de receita ao protocolo. Além disso, o protocolo Maker usa DAI excedentes para comprar e queimar tokens MKR na Uniswap, reduzindo a oferta e aumentando a demanda pelo token".

"Outro fator que pode contribuir com a valorização é a inovação e a diversificação do seu balanço, que utiliza ativos do mundo real, como títulos do Tesouro dos Estados Unidos, para aumentar a segurança e a confiabilidade do protocolo", avalia o executivo.

XRP

Um dos principais destaques do mercado de criptomoedas em junho e julho foi o XRP. A criptomoeda disparou após sua criadora, a Ripple, obter uma decisão favorável em um processo aberto pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC. O regulador alegava que o ativo seria um valor mobiliário, e portanto sua oferta teria sido ilegal.

Entretanto, a Justiça do país definiu que o XRP não seria, por si, um valor mobiliário, e nem quando é oferecido em corretoras. A vitória foi parcial, já que a SEC saiu vitoriosa na visão de que ofertas de vendas institucionais do ativo configuraram ofertas ilegais de valores mobiliários, mas a decisão foi suficiente para aliviar temores dos investidores e atrair capital

Para agosto, Ayron Ferreira acredita que "o mercado deve ficar atento a possíveis recursos da SEC contra a decisão que favoreceu o XRP. Integrantes da SEC já se manifestaram, indicando que provavelmente recorrerão da decisão, uma vez que discordam da perspectiva adotada pelo tribunal ao julgar o caso. Tanto uma eventual nova derrota quanto uma vitória da SEC podem resultar em maior volatilidade para o XRP".

