Bitcoin em alta: cripto pode chegar a US$ 32 mil e favorecer posições compradas, diz especialista

O bitcoin inicia esta quarta-feira, 2, em leve alta após ter caído abaixo de US$ 29 mil nos últimos dias. As criptomoedas movimentam US$ 39,8 bilhões nas últimas 24 horas, com um valor de mercado total em US$ 1,1 trilhão.

Segundo Fernando Pereira, gerente de conteúdo da BitGet, o bitcoin pode continuar subindo e favorecer posições compradas caso alguns dados sobre a economia norte-americana alimentem a narrativa de otimismo para a principal criptomoeda.

O bitcoin é cotado a US$ 29.284 no momento, com alta de 1,60% nas últimas 24 horas. Segundo dados do CoinMarketCap, a criptomoeda apagou as perdas dos últimos sete dias, com variação de preço semanal em 0,08% para o lado positivo. Nos últimos 30 dias, no entanto, ainda acumula queda de mais de 4% e no ano, alta de 76,7%.

Bitcoin em US$ 32 mil

“O bitcoin deixou um forte sinal de reversão de preço no dia de hoje, e pode entregar uma alta de volta para a região dos US$ 32 mil”, comentou Fernando Pereira na madrugada da última terça-feira, 1.

“Notícias a serem divulgadas durante a semana serão essenciais para esse possível movimento, especialmente o payroll, que será divulgado na próxima sexta-feira, 4. Se vier abaixo do esperado, temos um bom cenário para estar na posição comprada”, acrescentou o especialista em criptoativos.

O ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 1.842 no momento, com alta de 0,71% segundo dados do CoinMarketCap. Entre as 20 maiores em valor de mercado, apenas Polygon e Chainlink apresentam alta superior a 1% nesta quarta-feira, 2, subindo, respectivamente, 1,19% e 1,85%.

