5 criptomoedas que podem disparar em novembro, segundo especialistas

O mercado de criptomoedas começa novembro precisando lidar com a promessa não concretizada do "Uptober", evento já tradicional no setor em que o mercado cripto tende a terminar outubro com alta. Após uma forte volatilidade, o setor inicia o penúltimo mês do ano em um cenário mais adverso, e incerto.

Paulo Camargo, embaixador da OKX e cofundador da Underblock aponta que "o fechamento do mês trouxe avanços importantes em diversas frentes, que sustentam um prognóstico positivo para o mercado de criptoativos na entrada de novembro" mesmo com as quedas observadas nas últimas semanas.

"Entre os principais destaques, tivemos mais um corte de juros pelo Federal Reserve, acompanhado da sinalização do fim do ciclo de aperto monetário. Além disso, houve progresso nos acordos comerciais entre EUA e China, o que reforça o apetite por risco nos mercados globais", afirma.

Para Camargo, esse cenário deve impulsionar a recuperação do bitcoin e de outras criptomoedas ao longo do mês. Com isso, especialistas apontam que ativos mais consolidados podem ser os grandes vencedores das próximas semanas.

Bitcoin

André Sprone, Latam Growth Manager da MEXC, destaca que o bitcoin continua merecendo a atenção dos investidores ao longo do mês de novembro. Ele pontua que o potencial da criptomoeda em atrair investimentos institucionais abre margem para retornos mais positivos neste mês.

"Os ETFs nos EUA facilitaram a entrada do investidor tradicional e hoje são um canal relevante de demanda; o IBIT, da BlackRock, virou um dos maiores do segmento. Com a oferta nova menor após o halving em 2024, o bitcoin tende a concentrar fluxos de dentro do mercado cripto em cenários de incerteza, ainda que siga sensível a choques de energia/mineração e a movimentos de aversão a risco".

Ethereum

Já Marcelo Person, Crypto Treasury & Markets Director da Foxbit, cita o ether como uma das criptomoedas que têm potencial de alta em novembro. Ele destaca que o ativo também está entre as criptos que têm conseguido atrair investidores institucionais recentemente, abrindo espaço para altas.

"O ether continua atraindo atenção institucional, com os ETFs ganhando tração e dados mostrando queda no saldo de ether nas corretoras — sinal de acúmulo. A expectativa para novembro inclui atualizações técnicas na rede e maior adoção em projetos de tokenização e stablecoins. A Ethereum permanece como a infraestrutura preferida para aplicações descentralizadas e financeiras", ressalta.

Uniswap

A equipe de Research da Coinext, liderada por Taiamã Demaman, cita a Uniswap como um dos ativos que mostra potencial de alta para as próximas semanas. Eles lembram que o projeto deu "mais um passo importante" em 2025 ao ampliar a integração com o blockchain Solana, ajudando a atrair investidores.

"No aspecto técnico, o token apresenta um comportamento de consolidação, oscilando entre US$ 6,17 e US$ 6,3", comenta a equipe. Variações recentes de preço e um aumento nas negociações no mercado futuro "podem indicar uma possível valorização de curto prazo com alvos em US$ 7 a US$ 7,2. Por outro lado, a perda do suporte atual pode levar o preço a testar a região dos US$ 5,8".

XRP

Person, da Foxbit, acredita que o XRP também deve atrair o foco do mercado em novembro. A criptomoeda chegou a registrar altas maiores em 2025, mas devolveu parte dos ganhos de outubro. Mesmo assim, o executivo vê um cenário favorável para o projeto.

"Com a situação regulatória resolvida nos EUA, o XRP volta a atrair investidores institucionais. ETFs já operam nos EUA e no Canadá, e a rede Ripple segue avançando em soluções de pagamentos transfronteiriços. O token também foi destaque em análises de inteligência artificial que apontaram alto potencial de valorização para novembro, reforçando a atenção sobre o ativo", explica.

Chainlink

Sprone, da MEXC, acredita que a Chainlink é outro projeto que pode ter um retorno positivo no mercado nas próximas semanas. A rede reforçou a sua posição como principal elo de ligação entre o mundo cripto e o mercado fora de blockchain, ampliando a sua importância para o mercado.

"A Chainlink atua hoje fortemente conectando blockchains a dados e sistemas do mercado tradicional. A própria Swift testou transferências tokenizadas usando essa camada, mostrando como bancos e bolsas podem conversar com diferentes redes. Se tokenização e RWAs seguirem no radar, o papel da criptomoeda tende a permanecer central", diz.

