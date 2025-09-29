Future of Money

Rede Swift vai testar tecnologia blockchain para modernizar pagamentos internacionais

Em meio ao rápido crescimento no uso de stablecoins, Swift anunciou que vai criar protótipo de blockchain para operações transfronteiriças

Swift: rede vai testar pagamentos em blockchain (Dado Ruvic/Reuters)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 14h46.

O Swift, principal e mais antiga rede usada para operações transfronteiriças, anunciou nesta segunda-feira, 29, que pretende criar um protótipo para testar o potencial da tecnologia blockchain em pagamentos e transferências internacionais. O projeto surge em meio à rápida adoção de stablecoins, criptomoedas pareadas a outros ativos, com a mesma finalidade.

De acordo com o Swift, o projeto buscará desenvolver um caso de uso da tecnologia para pagamentos transfronteiriços que poderão ser processados 24 horas, 7 dias por semanas e em tempo real. Atualmente, o Swift é conhecido por um tempo longo de processamento de operações, que pode levar dias.

Além disso, as operações de transferência e pagamentos costumam envolver taxas caras, com custos elevados para os envolvidos na operação. Defensores da tecnologia blockchain acreditam que ela pode baratear e acelerar esse tipo de movimentação, modernizando a área.

As stablecoins, em especial as pareadas ao dólar, têm atraído usuários e empresárias exatamente por ter essa funcionalidade. Agora, o Swift parece ter identificado um potencial de aplicação da tecnologia blockchain para modernizar sua própria rede.

O projeto será conduzido em parceria com a empresa Consensys. Inicialmente, o protótipo será usado para processar transações envolvendo ativos tokenizados, com uso de contratos inteligentes para registrar e validar operações e automatizar fluxos.

O Swift também pretende avaliar a capacidade de interoperabilidade com sistemas financeiros existentes, assim como a garantia de cumprimento dos padrões regulatórios já existentes na rede. Cerca de 30 instituições financeiras deverão participar dos testes.

Javier Pérez-Tasso, CEO do Swift, afirmou recentemente que "por meio deste conceito inicial de uma rede blockchain, estamos abrindo o caminho para que as instituições financeiras levem a experiência de pagamentos para um próximo nível, com a plataforma comprovada e confiável da Swift no centro da transformação digital do setor".

Atualmente, o Swift reúne 11,5 mil instituições financeiras ao redor do mundo. A rede já havia anunciado que pretende incentivar os testes e adoção da tecnologia blockchain entre os seus associados, em especial com testes envolvendo transações com ativos digitais ainda neste ano.

