Rede Swift vai testar tecnologia blockchain para modernizar pagamentos internacionais

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 14h46.
O Swift, principal e mais antiga rede usada para operações transfronteiriças, anunciou nesta segunda-feira, 29, que pretende criar um protótipo para testar o potencial da tecnologia blockchain em pagamentos e transferências internacionais. O projeto surge em meio à rápida adoção de stablecoins, criptomoedas pareadas a outros ativos, com a mesma finalidade.
De acordo com o Swift, o projeto buscará desenvolver um caso de uso da tecnologia para pagamentos transfronteiriços que poderão ser processados 24 horas, 7 dias por semanas e em tempo real. Atualmente, o Swift é conhecido por um tempo longo de processamento de operações, que pode levar dias.
Além disso, as operações de transferência e pagamentos costumam envolver taxas caras, com custos elevados para os envolvidos na operação. Defensores da tecnologia blockchain acreditam que ela pode baratear e acelerar esse tipo de movimentação, modernizando a área.
As stablecoins, em especial as pareadas ao dólar, têm atraído usuários e empresárias exatamente por ter essa funcionalidade. Agora, o Swift parece ter identificado um potencial de aplicação da tecnologia blockchain para modernizar sua própria rede.
O projeto será conduzido em parceria com a empresa Consensys. Inicialmente, o protótipo será usado para processar transações envolvendo ativos tokenizados, com uso de contratos inteligentes para registrar e validar operações e automatizar fluxos.
O Swift também pretende avaliar a capacidade de interoperabilidade com sistemas financeiros existentes, assim como a garantia de cumprimento dos padrões regulatórios já existentes na rede. Cerca de 30 instituições financeiras deverão participar dos testes.
Javier Pérez-Tasso, CEO do Swift, afirmou recentemente que "por meio deste conceito inicial de uma rede blockchain, estamos abrindo o caminho para que as instituições financeiras levem a experiência de pagamentos para um próximo nível, com a plataforma comprovada e confiável da Swift no centro da transformação digital do setor".
Atualmente, o Swift reúne 11,5 mil instituições financeiras ao redor do mundo. A rede já havia anunciado que pretende incentivar os testes e adoção da tecnologia blockchain entre os seus associados, em especial com testes envolvendo transações com ativos digitais ainda neste ano.
