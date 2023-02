5 criptomoedas que apostam em inteligência artificial e subiram até 5.000%

Depois do metaverso, a inteligência artificial (IA) vem se destacando entre as tecnologias promissoras. Neste sentido, as criptomoedas podem apresentar uma integração interessante para o desenvolvimento de soluções que podem integrar o dia a dia, e já apresentam valorização surpreendente.

1. OpenAI ERC20

Sem relação direta, mas inspirada na OpenAI, a criptomoeda Open AI ERC20 chama atenção ao subir 5.0021% nos últimos seis dias, de acordo com dados do CoinMarketCap. A OpenAI é a empresa por trás do ChatGPT, inteligência artificial que escreve textos realistas.

Além da sua função como criptomoeda, a Open AI ERC20 promove a integração do ChatGPT, um dos programas mais famosos de inteligência artificial da atualidade, ao aplicativo de mensagens do Telegram. No brasil, uma startup criou uma solução parecida para integrar o ChatGPT ao Whatsapp.

2. Kambria (KAT)

Outras criptomoedas também investem em soluções de inteligência artificial e apresentam valorizações significativas, principalmente nos últimos dias. A KAT, criptomoeda nativa da rede Kambria, subiu 55% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Seu ecossistema compreende direitos autorais, criação de hardares, soluções deeptech, entre outros.

3. Graphlinq Protocol (GLQ)

A GLQ subiu cerca de 44% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A criptomoeda faz parte da rede Graphlinq Protocol, que se apresenta como um conjunto de ferramentas relacionadas ao fluxo de dados que rodam em diversos blockchains.

4. Singularity Net (AGIX)

A AGIX é a criptomoeda da plataforma SingularityNET, voltada para a criação e monetização de serviços de inteligência artificial. Ela já subiu mais de 25% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap e é a 73ª maior criptomoeda do mundo, com um valor de mercado de US$ 671 milhões.

5. aiRight (AIRI)

A AIRI subiu 26% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Seu projeto, o aiRight, é focado no gerenciamento de direitos autoriais e a criação de NFTs.

A plataforma de NFTs da aiRight utiliza o primeiro oráculo de inteligência artificial do mundo para determinar a autenticidade e o ponto de origem de trabalhos multimídia emitidos na rede.

Antes de investir em uma criptomoeda, no entanto, é sempre válido realizar uma pesquisa sobre o ativo, seus criadores e o desenvolvimento da solução até então.

