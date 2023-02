Startup brasileira permite utilizar o ChatGPT no WhatsApp; veja como funciona

Pelas mãos de uma startup brasileira, o ChatGPT está chegando ao principal aplicativo de mensagens utilizado no Brasil. Chamada de ZapGPT, a solução integra a inteligência artificial (IA) no WhatsApp para que mais usuários tenham fácil acesso ao gerador de textos automático que conquistou o mundo.

Lançado há apenas uma semana pela Enablers DAO, o ZapGPT já conta com mais de 12 mil usuários ativos, que trocaram cerca de 200 mil mensagens com a inteligência artificial. Comandos enviados por mensagem podem gerar rapidamente textos bastante realistas. Nos Estados Unidos, o ChatGPT já foi aprovado em provas para exercício da medicina, advocacia e pós-graduação MBA.

“Escolhemos o WhatsApp por ser um dos canais mais acessados pelos brasileiros. Porém, ainda existe a barreira de como conversar com a ferramenta para que ela entenda exatamente a necessidade do usuário e consiga devolver uma resposta satisfatória e que de fato auxilie com o seu problema. No ZapGPT, a gente dá dicas diárias de como utilizar a soluçar, para que as pessoas consigam se potencializar e ir além por meio da inteligência artificial”, explicou Tiago Morelli, cofundador da Enablers DAO e idealizador do projeto.

[A Inteligência Artificial oferece a possibilidade de melhorar significativamente a vida das pessoas. Com a IA, podemos desenvolver tecnologias que tornam as tarefas diárias mais fáceis e ajudam os usuários a tomar decisões informadas. A IA também nos fornece insights valiosos para entender melhor o comportamento humano e melhorar nossa saúde, educação e qualidade de vida.

Além disso, a IA permite que robôs complexos sejam construídos para realizar tarefas que são normalmente realizadas por humanos, o que resulta em menos erros e um aumento na produtividade. Por outro lado, é importante lembrar que a IA possui limitações e possíveis riscos à segurança, privacidade e ética.

É importante ter consciência desses fatores antes de usar tecnologias baseadas na IA. No futuro, no entanto, espera-se que a Inteligência Artificial continue a crescer e impulsionar os avanços da humanidade, oferecendo soluções inovadoras para problemas antigos e permitindo que as pessoas vivam suas vidas de forma mais saudável e satisfatória.]

Como usar

A diferença pode ser imperceptível, mas os três últimos parágrafos (sinalizados entre colchetes) deste texto foram escritos pelo ZapGPT a partir da seguinte instrução: “Escreva um texto de 100 palavras sobre inteligência artificial e como ela pode impactar a vida das pessoas”.

E o programa vai muito além disso, podendo escrever sobre os mais variados assuntos e criar até receitas de bolo, letras de música ou publicações para as redes sociais.

Para utilizar, basta entrar em contato com o ZapGPT via WhatsApp no número +55 (11) 91000-2248. Ao se apresentar, o próprio ZapGPT envia as instruções e sugestões do que ele pode fazer. Segundo a própria inteligência artificial, é preciso notar que ela não possui memória e nem informações após 2021, por exemplo.

Como funciona

O ZapGPT funciona ao se conectar com o GPT-3, da OpenAI, empresa que desenvolveu o ChatGPT. A OpenAI tem Elon Musk e Peter Thiel, do PayPal, como cofundadores, além de ter recebido o apoio da Microsoft recentemente.

Além disso, a intenção é que no futuro o ZapGPT possa se conectar a outros programas de inteligência artificial e até mesmo fontes de dados, segundo a Enablers DAO.

Foi a partir de programas como o próprio ChatGPT e Lensa que a inteligência artificial virou o assunto no mundo todo, com cada vez mais pessoas procurando entender a nova tecnologia e como se beneficiar dela.

Segundo Tiago Morelli, as opções são muitas. Atualmente, muitas empresas e pessoas já se beneficiam da inteligência artificial de algum modo.

“Ela tem o potencial de auxiliar os usuários das mais variadas formas, seja ensinando a fazer um bolo ou estruturando um plano de design thinking para a sua empresa. E nossa meta é melhorar cada vez mais a ferramenta, investindo na educação dos nossos clientes para que eles consigam ter o melhor retorno possível”, concluiu o idealizador do projeto.

