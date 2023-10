5 criptomoedas que podem valorizar em outubro, segundo especialistas

O mês de outubro deve trazer mais volatilidade para o mercado de criptomoedas. Essa é a análise dos especialistas consultados pela EXAME em relação às expectativas para o mês que começou no último domingo, 1º. Entretanto, eles também afirmam que há espaço para alguns ativos específicos se valorizarem nas próximas semanas.

Ayron Ferreira, analista-chefe da Titanium Asset, observa que "o terceiro trimestre foi marcado pela expectativa em torno da resposta da SEC aos pedidos de ETFs de bitcoin e pela reação do mercado sobre o comportamento da inflação e a postura do FED no seu processo de ajuste monetário".

"A pressão sobre a SEC tem se intensificado, indicando uma possível concessão às demandas do mercado. Outubro promete ser um mês significativo em torno do assunto ETFs, com foco não apenas em ETF de bitcoin à vista mas também em ETF de ether futuros, devido ao aumento de gestoras solicitando a emissão desses instrumentos. Os ETFs representam portas importantes para a entrada de liquidez no mercado de cripto", observa.

Ele ressalta que "o retorno da liquidez e do volume ao mercado ganhou fatores positivos recentemente, como o lançamento de contratos futuros pela Coinbase e a expansão da Kraken em países como Espanha e Irlanda. Este retorno é marcado pelo ressurgimento da confiança do mercado e clareza regulatória, indicando um mercado mais maduro e preparado para crescer".

Nesse sentido, Ferreira avalia que "outubro deve ser um mês em que a narrativa em torno dos pedidos de ETF de bitcoin spot trará volatilidade ao mercado, já que novos prazos para a SEC responder sobre alguns pedidos estão vencendo. Mas para algumas altcoins [criptomoedas alternativa] há possíveis fatores de alta específicos".

Bitcoin

Theodoro Fleury, gestor da QR Asset, acredita que o bitcoin, a maior criptomoeda do mercado, ainda tem potencial para ter novas altas em outubro. No momento, o ativo tem tido dificuldade para sair da faixa de preço entre US$ 26 mil e US$ 28 mil, abaixo das máximas do ano observadas em julho mas ainda acumulando uma valorização de mais de 70% em 2023.

"Como a decisão do ETF à vista deve sair ainda esse mês, é possível que o bitcoin tenha um impacto positivo imediato à aprovação do novo veículo de investimento. Uma negação do ETF geraria muito atrito para Gary Gensler, que já não vive seus melhores dias de popularidade, e tem sido acusado de não oferecer uma regulação clara para a classe de ativos digitais", explica o gestor.

Alavanche

Já Ferreira acredita que a Avax, criptomoeda nativa do blockchain Avalanche, pode ser um dos destaques do mercado em outubro. O motivo, explica, é que "a tokenização de ativos reais vem ganhando tração aos poucos. O tema tem ganhado cada vez mais destaque, e nesse contexto, tokens associados a plataformas como a Avalanche podem se beneficiar devido ao aumento do interesse institucional pela tokenização".

"A Avalanche oferece uma solução focada em atender clientes institucionais por meio de suas sub-redes. A Evergreen Subnet, por exemplo, conta com ferramentas projetadas para empresas. A tokenização de ativos tem conquistado os holofotes gradativamente, à medida que bancos como UBS e Citi testam essa inovação para a negociação de ativos e criação de novos produtos. Se a Avalanche conseguir atrair empresas para seu ecossistema, o token AVAX tende a se valorizar", explica.

Mana e Sand

Tasso Lago, fundador do Financial Move, considera que um segmento com potencial para ter novas altas em outubro é o de metaverso. Apesar de um 2023 marcado por um esfriamento e perda de capital conforme a popularidade da realidade virtual diminuiu, o analista pontua que novidades recentes podem beneficiar o setor e as criptomoedas associadas a ele.

"Mark Zuckerberg [CEO da Meta] postou recentemente uma entrevista em um podcast onde ele conversa com Lex Fridman dentro do metaverso, e a tecnologia surpreendeu. Eu vejo que o avanço da tecnologia e essa entrevista vão começar a criar um novo hype no setor", argumenta. Nesse cenário, ele acredita que os projetos Sand - cripto da Sandbox - e Mana - da Decentraland - tendem a ser mais beneficiadas por serem "líderes no nicho de metaverso no mundo cripto".

DYDX

Em relação ao segmento de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês), Ayron Ferreira, avalia que um dos destaques de outubro deve ser a dYdX, uma corretora descentralizada de derivativos de criptomoedas que possui o maior volume de negociação do mercado. "A DEX negocia cerca de US$ 1 bilhão em contratos perpétuos diariamente e planeja migrar da Ethereum para sua própria blockchain, utilizando a Cosmos", explica o analista.

"Entre as inovações que essa mudança proporcionará está a implementação de um livro de ofertas fora de blockchains para a execução das ordens, o que deverá oferecer mais escalabilidade à dYdX. A expectativa é que a migração para a rede ocorra em outubro, e o resultado dessa transição possivelmente trará um movimento especulativo para o token DYDX", avalia Ferreira.

Maker

Já Theodoro Fleury considera que outra área do mercado de criptomoedas que pode surpreender em outubro é a de tokenização de ativos do mundo real, os chamados RWA na sigla em inglês. Ele destaca que esse mercado vem "ganhando cada vez mais tração" em 2023, o que tende a beneficiar projetos envolvidos com esse processo.

Na visão dele, a elevada taxa de juros dos Estados Unidos atualmente também beneficia diferentes projetos de tokenização. Um deles é a Maker, cujo principal produto é uma stablecoin pareada ao dólar. Para Fleury, a cripto "deve ser positivamente impactada como uma forma de exposição ao Tesouro dos EUA, através do universo de criptoativos".

