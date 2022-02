3 sites que vão te ajudar a ganhar dinheiro com criptomoedas em 2022

Após um ano de destaque em 2021, os criptoativo começam 2022 desafiando os investidores. Criptomoedas famosas como o bitcoin (BTC) e o ether (ETH) protagonizam fortes variações de preços e registram quedas. Mas, enquanto alguns investidores se assustam com os gráficos, outros veem nas oscilações de preço oportunidades de ganhos. Com tantas movimentações acontecendo ao mesmo tempo, acompanhar boas possibilidades de investimentos pode ser uma tarefa mais difícil do que aparenta.

Por isso, saber quais ferramentas usar nessa busca é importante para não perder boas oportunidades de lucro. Pensando nisso, o especialista em criptomoedas da Exame Invest, Felipe Dantas, reuniu alguns de seus sites favoritos, para entender o cenário da macroeconomia digital, escolher seus tokens e investir seu dinheiro nos lugares certos. Confira as recomendações a seguir:

DeFi Rate

A primeira indicação feita por Dantas é o Defi Rate, um site que compila ferramentas de finanças descentralizadas e demonstra diversas oportunidades de investimento em criptomoedas. Oferecendo opções diversas e permitindo o acompanhamento frequente das taxas de rendimento, a plataforma tem potencial de ajudar a fortalecer o patrimônio cripto dos investidores. “Defi Rate é uma das melhores fontes para finanças descentralizadas”, afirma o especialista.

O mundo das finanças descentralizadas (DeFi) está em constante evolução, seja com a consolidação e evolução das diversas criptomoedas, seja com a criação de estruturas financeiras similares às que já conhecemos, mas aplicadas ao modelo descentralizado.

Uma das estruturas mais comuns do mundo tradicional de finanças são os bancos e as corretoras de investimentos, os quais já têm os seus equivalentes no mundo cripto. Com a criação de crypto banks e a implementação de protocolos de empréstimo, quem possui criptomoedas consegue alocar seus recursos com o objetivo de gerar renda. O Defi Rate é uma ferramenta que compila essas oportunidades para o investidor.

Whale Stats

O segundo site é uma ferramenta que mostra onde os maiores investidores de cripto estão colocando seu dinheiro. O Whale Stats compila os dados das 1000 maiores carteiras digitais de diversas redes (Ethereum, Binance Smart Chain, etc), e demonstra de maneira visual para os usuários - através de gráficos, tabelas e murais de mensagens - estatísticas importantes para quem quer gerar uma receita com os criptoativos.

No Whale Stats é possível ver onde os milionários investidores de cripto estão colocando seu dinheiro, no que estão apostando e qual opção de compra gera maior retorno. Esse acompanhamento é importante porque além de ajudar a analisar tendências, essas carteiras movimentam valores muito grandes, que podem ter efeito direto na valorização ou desvalorização do mercado.

Playtoearn.net

Terceira recomendação do especialista da Exame Invest, no site o Playtoearn.net é possível saber tudo sobre o gênero que está ganhando tanta atenção do público, os cryptogames. O site compila as diversas iniciativas de jogos já no ar e ainda em desenvolvimento, e classifica suas interações com NFTs, criptomoedas e redes blockchain. O site também monitora de maneira constante a relevância social dos games, através das menções a eles nas redes.

Na plataforma, os usuários podem avaliar as diversas oportunidades de games e filtrá-los pelas características que forem do seu interesse. Além disso, a ferramenta ainda identifica os lançamentos mais promissores, função interessante especialmente porque no mundo cripto, chegar cedo quase sempre representa uma vantagem.

Por que usar ferramentas para investir em cripto

Esses são apenas alguns dos diversos sites que servem como ferramenta para alavancar os ganhos com investimentos em criptomoedas. Eles são usados com recorrência por Dantas em suas tomadas de decisão. Além disso, uma das vantagens da tecnologia blockchain (usada em todos os sites citados e muitos outros) é a transparência e o fato de ser auditável, o que torna o acesso aos dados do mercado muito mais fácil.

Diferentemente do mercado tradicional, em que os dados ficam em posse dos intermediários como bancos e corretoras, no mercado cripto as informações são todas públicas, o que faz com que haja muitos dados disponíveis. Essas informações ajudam investidores na análise de mercado, na escolha dos melhores investimentos, na definição da melhor hora de comprar, a hora de vender, etc. Por tudo isso, essas ferramentas são tão importantes - e por isso existem tantas no mercado.

Para ficar atualizado sobre esses e outros temas relacionados ao futuro do dinheiro, continue acompanhando o Future of Money e fique de olho nas redes do especialista Felipe Dantas.