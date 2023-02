3 meses do colapso da FTX: as lições e o que ainda está por vir no mercado cripto

Até novembro de 2022, a FTX ocupava o posto de segunda maior corretora cripto do mundo. Seu CEO e fundador, Sam Bankman-Fried, era citado como referência do setor e presença constante na mídia, sempre retratado como um jovem empreendedor bilionário e bem-sucedido. Mas, em poucos dias, tudo mudou.

O evento de proporções catastróficas para o mercado cripto afetou os preços do ativos, prejudicou empresas, deixou milhares de investidores no prejuízo e derrubou a confiança no setor. É isso, entre outras coisas, que destaca o novo relatório gratuito "O Caso da FTX: os impactos no mercado crypto 3 meses depois".

No documento, especialistas explicam como a queda da FTX aconteceu depois que os investidores descobriram práticas de mercado questionáveis por parte da exchange. A mais criticada foi o uso de fundos de seus clientes por parte de outra empresa de Bankman-Fried, a Alameda Research, que realizava investimentos em projetos de risco.

Depois que as revelações vieram à tona, a corretora de criptomoedas enfrentou uma forte crise de liquidez que culminou no seu pedido de falência, como detalha o relatório. Em questão de dias, a corretora perdeu sua posição de destaque no mercado cripto e Bankman-Fried viu sua fortuna desaparecer, sendo obrigado a renunciar ao cargo de CEO.

Os especialistas apresentam no relatório diversas consequências para o mercado com a quebra da FTX e destaca que "os preços dos principais ativos do mercado despencaram e atingiram níveis de preços que não eram visitados desde 2020". Mas, dizem os responsáveis pelo estudo, isso não foi tudo. O colapso da empresa favoreceu alguns segmentos de mercado cripto e prejudicou profundamente outros, revela a análise.

O relatório conta ainda com uma análise detalhada sobre os efeitos da falência da corretora para o protocolo Solana, um dos mais conhecidos do mercado cripto, que recebeu aportes da FTX e da Alameda Research.

Recentemente, porém, o mercado cripto deu sinais de uma recuperação, movimento que também é explicado pelo relatório: "O mercado continua. Aliás, ele nunca parou".

O movimento positivo registrado no início de 2023 representou principalmente uma superação das quedas geradas pela falência da FTX. Mas, se o mercado parece ter superado a falência da FTX, algumas consequências desse episódio ainda podem surgir como empecilhos.

Uma das consequências, inclusive, é apontada pelos especialistas como um dos principais fatores que pode acabar prejudicando o mercado de criptomoedas no curto prazo. Além disso, há elementos como o cenário macroeconômico, que vai além do caso FTX e ainda deve influenciar o comportamento dos ativos.

