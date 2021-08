10 coisas que você precisa saber antes de investir em criptomoedas

O mercado de criptomoedas cresceu exponencialmente nos últimos anos, atraindo milhões de investidores ao redor do mundo, que vislumbram nesta classe de ativos uma oportunidade de diversificação capaz de aumentar e, até mesmo, proteger o seu capital.

Mas ainda dá tempo de fazer parte deste mercado? É difícil investir em criptomoedas? Quanto eu devo investir? E o mais importante de tudo, por quais motivos eu deveria investir em criptoativos?

Sabendo dessas dúvidas, nesta edição do podcast do Future of Money, Nicholas Sacchi e Lucas Yamamoto se unem para explicar as 10 coisas mais importantes que você precisa saber antes de investir no mercado de criptoativos e esclarecem as principais dúvidas entre investidores que desejam fazer parte deste ecossistema.

