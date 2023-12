Ar-condicionado econômico: opções e dicas de como economizar

Em busca de um ambiente agradável e fresco, muitos recorrem ao ar-condicionado. No entanto, a eficiência desse equipamento vai além de simples ajustes de temperatura.

Neste guia, exploraremos estratégias para transformar seu ar-condicionado em um aliado econômico, proporcionando conforto sem comprometer sua conta de energia.

Desde dicas práticas de manutenção até a escolha de modelos eficientes, descubra como otimizar o desempenho do seu aparelho.

Dicas para gastar menos com ar-condicionado

1. Mantenha a manutenção em dia

Faça a manutenção regular, incluindo a limpeza dos filtros, para reduzir o consumo de energia. Considere a substituição por um sistema mais eficiente se o atual for antigo.

Substitua ou limpe regularmente o filtro do ar-condicionado para manter um sistema saudável e funcionando bem, o que, a longo prazo, resulta em economia financeira.

Por fim, evite fechar muitas válvulas de saída de ar, pois isso pode reduzir a eficácia e eficiência geral do seu sistema de resfriamento.

2. Não use o ar-condicionado com a janela aberta

Usar o ar-condicionado de janelas abertas é desperdício de energia, e seu cômodo não ficará fresco como deveria.

Evitar atividades como cozinhar e assar durante as horas mais quentes do dia também minimiza o calor em casa. Considere realizar essas atividades à noite, quando as temperaturas são mais amenas. Identifique e corrija vazamentos de ar na casa, como janelas e portas.

3. Feche as cortinas

Além de fechar as cortinas, use telas solares ou filmes nas janelas para bloquear a entrada de calor, reduzindo a perda de energia e mantendo a casa mais fresca.

Além disso, organize os móveis para permitir o fluxo de ar adequado a partir das saídas de ar central, evitando obstruções e garantindo um resfriamento uniforme em todo o ambiente.

Coloque a unidade externa do ar-condicionado em uma área sombreada ou utilize um toldo para evitar o superaquecimento e garantir uma operação eficiente.

Use ventiladores estrategicamente para circular o ar frio do ar-condicionado por toda a casa, proporcionando uma alternativa econômica ao funcionamento contínuo do ar-condicionado.

4. Não coloque na temperatura mínima o tempo todo

Ligar o ar-condicionado na temperatura mínima não resulta em resfriamento mais rápido. Isso aumenta o consumo de energia elétrica sem acelerar a climatização do ambiente. Além disso, manter o aparelho operando constantemente nessa condição pode levar a um desgaste prematuro.

Use um desumidificador para controlar os níveis de umidade, pois isso desempenha um papel crucial no conforto geral e na eficiência do resfriamento. Economize energia desligando o ar-condicionado ao sair de casa.

5. Escolha um ar-condicionado econômico

Modelos de ar-condicionado econômicos

Ar-Condicionado Split Hi Wall LG Dual Inverter Voice 9000 BTUs Frio Inverter S4-Q09WA51

Ficha técnica

Voltagem: 220V

Capacidade de refrigeração: 9.000 BTU/h

Dimensões internas: 837 x 531 x 332 mm

Dimensões externas: 756 x 265 x 184 mm

Conectividade: LG ThinQ, compatível com comandos de voz do Google Assistente e Alexa

Economia de energia: Até 70% de economia de energia

Refrigeração: Até 40% mais rápida

Nível de ruído: A partir de 19 dB

Serpentina: Serpentina de Cobre Gold Fin

Funções: Auto Limpeza, Desumidificador, filtragem por meio de Filtro Lavável, Filtro para Poeira

Ar-Condicionado Split Hi Wall Samsung Wind Free Connect 12000 BTUs Inverter Quente/Frio AR12BSEAAWK

Ficha técnica

Voltagem: 220V

Tipo: Ar Condicionado Split Inverter

Ciclo: Quente/Frio

Capacidade de Refrigeração: 12000 BTUs

Capacidade de Aquecimento: 12000 BTU/h

Conectividade: Compatível com comandos de voz do Google Assistente, Alexa e Bixby via SmartThings

Economia de energia: Até 77% de economia de energia

Nível de ruído: Baixo

Serpentina: Serpentina de Cobre

Funções: Auto Limpeza, Desumidificador, filtragem por meio de Filtro Lavável, Filtro para Poeira, Função Dormir

Dimensões: 47.5cm x 66.0cm x 24.2cm (A x L x P)

Ar-Condicionado Split Hi Wall Gree Eco Garden 9000 BTUs Frio Inverter GWC09QA-D3DNB8M

Ficha técnica

Voltagem: 220V

Tipo: Ar Condicionado Split Inverter

Ciclo: Frio

Capacidade de Refrigeração: 9000 BTUs

Conectividade: Não possui conectividade

Economia de energia: Possui função de economia de energia

Nível de ruído: Baixo

Serpentina: Serpentina de Cobre

Funções: Turbo, Função Dormir, Função Timer

Dimensões Unidade Interna: 26,5 cm x 77,3 cm x 34,7 cm (A x L x P)

Dimensões Unidade Externa: 36.0cm x 84.8cm x 58.0cm (A x L x P)

Ar-Condicionado Split Hi Wall Electrolux Ecoturbo 9000 BTUs Frio VI09F / VE09F

Ficha técnica

Voltagem: 220V

Tipo: Ar Condicionado Split

Ciclo: Frio

Capacidade de Refrigeração: 9000 BTUs

Eficiência Energética: A

Funções: Auto Limpeza, Desliga as Luzes do Visor, Função Dormir, Função Timer, Serpentina de Cobre, Siga-me, Turbo

Filtragem: Filtro de Bactérias, Filtro de Odores, Filtro para Poeira

Dimensões Unidade Interna: 85,5 cm x 29 cm x 18,3 cm (A x L x P)

Dimensões Unidade Externa: 44,6 cm x 55,1 cm x 44,6 cm (A x L x P)

Ar-Condicionado Split Hi Wall TCL Elite Series 9000 BTUs Frio Inverter TAC-09CSA INV

Ficha técnica