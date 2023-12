Como escolher ar-condicionado? Veja quais tipos e modelos para comprar

Com a variedade de modelos disponíveis no mercado, pode ser difícil escolher o ar-condicionado ideal para as suas necessidades. Neste texto, vamos explicar os principais tipos, suas vantagens e desvantagens, e como escolher o modelo ideal para você.

Existem diferentes tipos de ar-condicionado?

Existem diversos tipos de ar-condicionado, cada um adequado a um ambiente específico, apresentando vantagens e desvantagens próprias.

O ar-condicionado portátil é fácil de instalar e movimentar entre cômodos, mas sua eficiência é menor e pode gerar ruídos.

O multi split, composto por uma unidade externa e até oito internas, possibilita climatizar diversos ambientes sem interferência. A potência é dividida entre os espaços.

O split piso teto é recomendado para ambientes comerciais, podendo ser instalado no piso ou teto. Robusto, oferece grande capacidade de climatização.

O split hi wall, tradicional e silencioso, possui unidades interna e externa interligadas por tubulações, distribuindo o ar pelo alto da parede.

O ar-condicionado de janela, modelo clássico, é instalado em buracos na parede ou janelas, com versões mecânica e eletrônica em diferentes voltagens.

O split cassete pode ser embutido no teto, proporcionando distribuição uniforme de ar sem interferir na decoração.

O split duto é ideal para grandes áreas, como prédios comerciais, utilizando dutos no teto ou forro para distribuir o ar. Modelos variam de 17000 BTUs a 80000 BTUs em diferentes voltagens trifásicas.

Ar-condicionado portátil

Multi Split

Ar-Condicionado Multi Bi Split Samsung Wind Free 18000 BTUs (2x9000) Quente/Frio Inverter 220V

O ar-condicionado da Samsung é um sistema composto por duas unidades internas e uma única unidade externa, capaz de climatizar dois ambientes simultaneamente, totalizando 18.000 BTUs. Sua tecnologia Wind-Free cria um ambiente mais confortável, evitando correntes de ar diretas.

Com um compressor duplo BLDC, o modelo assegura eficiência energética e baixo nível de ruído. O sistema Smart Inverter ajusta a velocidade do compressor de acordo com a temperatura ambiente, proporcionando economia de energia. O aparelho é compatível com a voltagem de 220V e oferece conectividade Wi-Fi.

Ar-condicionado piso teto

Ar-Condicionado Split Piso / Teto Elgin Fort Air 60000 BTUs Frio PAFI60B2NA OUFE60B4CB

O modelo da Elgin é projetado para instalação no piso ou teto. Com uma potência de 60.000 BTUs, é ideal para ambientes amplos, como salões e escritórios.

Este modelo é compatível com voltagens de 220V e 380V, oferecendo funcionalidades como serpentina de cobre, função timer, função dormir, swing e reinício automático.Quanto às dimensões, o ar-condicionado possui 116.2cm de altura, 86.9cm de largura e 32.5cm de profundidade, com peso de 90.6kg.

Ar condicionado Split Hi Wall

Ar-Condicionado Split Hi Wall LG Dual Inverter Voice 12000 BTUs Frio Inverter S4-Q12JA31

O Ar-Condicionado Split Hi Wall LG Dual Inverter Voice 12000 BTUs Frio Inverter S4-Q12JA31 é equipado com o compressor DUAL Inverter da LG, proporciona até 70% de economia de energia e refrigeração 30% mais rápida. Sua capacidade de refrigeração é de 12.000 BTUs.

Além disso, o aparelho possui conectividade e comandos de voz com o Google Assistente por meio do LG ThinQ®, permitindo o controle fácil e intuitivo por meio de comandos de voz. Suas dimensões internas são 837 x 307 x 189 mm, enquanto as dimensões externas são 717 x 483 x 230 mm.

Ar-condicionado de janela

Ar-Condicionado Janela / Parede Consul 7500 BTUs Frio Mecânico CCB07EB

O modelo tem capacidade de refrigeração de 7500 BTUs. Sua eficiência energética é classificada como A (Mais Econômico), e é compatível com voltagens de 127V ou 220V.

Sua filtragem é assegurada por um filtro lavável, acompanhado de um indicador de limpeza. Quanto às dimensões, o ar-condicionado possui 48.0cm de largura, 33.0cm de altura e 48.2cm de profundidade. Com um peso de 23.3kg, é fácil de manusear e instalar.

No que diz respeito ao consumo, o CCB07EB tem um consumo anual de 584 kWh.

Split Cassete

Ar-Condicionado Split Cassete Philco 36000 BTUs Frio Inverter PAC36000ICFM5

O ar-condicionado da Philco é projetado para ser embutido no teto. Com uma potência de 36.000 BTUs, é adequado para espaços amplos.

Operando na voltagem de 220V, o modelo possui controle remoto equipado com display de cristal líquido. Suas funcionalidades incluem controle de ventilação (alto, baixo, médio e automático), botão de emergência, auto restart, e utiliza o gás refrigerante ecológico R-410A.

Destacando-se com uma vazão de ar de 1900 m³/h, o modelo apresenta níveis de ruído de 53 dB (A) interna e 62 dB (A) externa.

Split duto

Ar-Condicionado Split Duto Daikin SkyAir 48000 BTUs Quente/Frio Inverter FBQ48AVL / RZQ48AVL

O modelo é feito para ambientes amplos, como prédios comerciais, indústrias e shoppings. Com uma potência de 48.000 BTUs, esse aparelho pode ser instalado no teto ou no forro. É compatível com a voltagem de 220V.

Entre suas funções, destacam-se a proteção anticorrosão, o auto-diagnóstico, a função dormir, a função timer e a presença de serpentina de cobre.

Com uma vazão de ar de 1680 m³/h, o ar-condicionado oferece um ambiente interno com níveis de ruído de 36/42 dB (A), enquanto externamente atinge 52/53 dB (A).

Como escolher o tipo ideal para você?

Para escolher o modelo ideal para você, pense no espaço que irá usar. Isso é fundamental para determinar o tamanho do ar condicionado. Um portátil, por exemplo, serve bem para pequenos cômodos. Já um split suporta uma sala mais ampla.