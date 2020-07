Warner Bros. lança máscaras dos heróis DC e do seriado Friends

Para os fãs de super-heróis e de seriados de TV, talvez essas máscaras sejam a melhor opção para passar a pandemia do novo coronavírus protegido.

A Warner Bros., em parceria com a Consumer Products e a Band UP!, lançou novas máscaras com desenhos dos heróis e outros personagens do universo DC Comics, além de máscaras do seriado Friends e dos personagens Looney Tunes.

Entre as opções dos personagens DC, estão heróis como Flash, Batman e Mulher-Maravilha, e vilões como Coringa e Arlequina. Na coleção inspirada em Friends, há máscaras com frases como “How You Doin’?”, e imagens como a do café Central Perk. Já as máscaras da coleção Looney Tunes traz desenhos de personagens famosos como Frajola e Patolino.

Há máscaras nos tamanhos pequeno, médio e grande, para crianças e adultos. As máscaras custam 29,90 reais. A Band UP! doará 40% da receita adquirida com a vendas das máscaras, na forma de kits de higiene e novas máscaras, para três instituições de caridade do interior de São Paulo: Projeto de Amparo Mulheres Fantásticas, Casa da Criança de Igaraçu do Tietê e Apae (unidade Igaraçu do Tietê).

Além disso, 350 máscaras também serão doadas para todo o corpo clínico e colaboradores do Hospital e Maternidade São José de Barra Bonita.