Red Hot Chili Peppers transmite no YouTube show inédito de 2006 hoje, 21

Enquanto shows e festivais continuam proibidos por causa da quarentena e da pandemia do coronavírus, dá para matar a saudade da música ao vivo com as lives no YouTube e em outras plataformas.

A banda californiana Red Hot Chili Peppers não vai se apresentar de casa hoje, 21, mas promete entregar um show “inédito” mesmo assim.

No YouTube, o festival Lollapalooza, originário de Chicago, transmite às 21h (horário de Brasília) o show do Red Hot de agosto de 2006. É a primeira vez que a gravação profissional do show será disponibilizada na internet. Antes, só havia as gravações amadoras de algumas músicas feitas por fãs e um vídeo oficial da música Give It Away.

Aquele show de Chicago em 2006 é considerado um dos melhores da banda, que na época fazia sua turnê do recém-lançado Stadium Arcadium, o último álbum excelente do quarteto e também o último com o guitarrista John Frusciante.

Mas, para delírio dos fãs, Frusciante voltou à banda, 14 anos depois, e está gravando novo álbum com os colegas Anthony Kiedis, Flea e Chad Smith. Apenas as apresentações ao vivo entraram em modo de espera diante da pandemia.

O projeto do festival Lollapalooza com transmissão de shows durante a quarentena se chama “Lolla From the Vault” e é uma boa maneira de matar a saudade do clima de festa do evento enquanto a edição 2020 não ocorre. O canal já trouxe shows de Foo Fighters e The Strokes, por exemplo. No Brasil, o evento em São Paulo foi remarcado para dezembro.

A playlist daquele show de 6 de agosto de 2006: