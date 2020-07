Casa em SC é destelhada por ciclone e proprietário tem reação inusitada

Como seria sua reação se, ao chegar em casa, descobrisse que parte do telhado voou e seus cômodos estão a céu aberto e alagados?

Talvez desespero seja a resposta mais provável, mas, acredite, há quem tire esta situação de letra. O treinador Guto Galamba deparou com a triste cena ao chegar em casa, em Florianópolis, após a passagem de um ciclone que atingiu diversas cidades em Santa Catarina.

“Bateu um tornado, um ciclone aqui em Floripa, não sei o que foi. Só sei que minha casa está com uma nova decoração”, disse Galamba em vídeo postado em sua conta no Instagram. O post viralizou, superando 360.000 visualizações.

“Eu tenho uma piscina em casa. Quem mais tem? Ninguém! Dentro de casa, assim, eu duvido!”, brincou ele, mostrando os cômodos alagados de sua casa.

O bom humor de Galamba para lidar com a situação fez com que ele recebesse diversos comentários positivos. “Caraca, você é o tipo de pessoa que eu queria ter como amigo. Seu vídeo me motivou demais”, disse um seguidor.

Galamba trabalha como coach de mente e corpo e já tinha boa popularidade na rede social, com mais de 330.000 seguidores. Seu vídeo é recheado de lições: uma delas é o desapego aos bens materiais. O treinador conta que, após o ciclone, sua maior preocupação era o bem-estar de seus cães.

Em seguida, ele postou uma foto, também bem-humorada, mostrando sua nova sala a céu aberto.