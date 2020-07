Autoridades dizem que corpo encontrado em lago é de Naya Rivera

O corpo da atriz Naya Rivera foi encontrado nesta segunda-feira (13), após quatro dias de seu desaparecimento no Lago Piru, na Califórnia, Estados Unidos. Rivera, que tinha 33 anos, saiu para um passeio de barco na última quarta-feira acompanhada do filho de 4 anos e foi dada como desaparecida no mesmo dia.

Segundo uma coletiva de imprensa feita pelas autoridades, a causa da morte ainda será investigada, mas não há indícios de ato criminoso ou suicídio. Uma autópsia ainda será realizada, mas eles se dizem “confiantes” de que o corpo encontrado é o da atriz por conta de suas “características físicas”, segundo o xerife Bill Ayub. Por conta do estado de decomposição do corpo, o reconhecimento será feito por meio da arcada dentária.

“Nossos corações estão com os amigos da Naya e fãs que tinham esperança nesses últimos dias”, disse Ayub.

Rivera ficou mais conhecida por atuar como Santana na série Glee, da Fox. Sua personagem, uma das mais queridas pelos fãs, tinha um relacionamento com Brittany S. Pierce, interpretada pela atriz Heather Morris. Todas as temporadas da série estão disponível no catálogo da Netflix.

Na tarde desta segunda, a família da atriz e parte do elenco de Glee se reuniram em frente ao lago para prestar suas homenagens à ela. Estavam presentes as atrizes Amber Riley (que interpretou Mercedes na série), Jenna Ushkowitz (a Tina, também da mesma série), Heather Morris e os atores Chris Colfer (que interpretou o personagem Kurt Hummel) e Kevin McHale (que deu vida a Artie Abrams em Glee).

glee cast on news them all together at the lake piru for some prayers for naya my heart hurts💔 RIP Naya Rivera ❤️ #RIPNayaRivera #ripnaya #NayaRivera #nayariveraupdates #Naya pic.twitter.com/HF1GcVZyeG — D҉E҉A҉N҉©️ (@DEANJC02) July 13, 2020

A descoberta do corpo da atriz aconte no mesmo dia em que a morte do também ator de Glee, Cory Monteith, o Finn Hudson da série, completa sete anos. Monteith faleceu em 2013 de uma overdose de drogas aos 31 anos de idade.