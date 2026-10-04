Apuração de presidente no Maranhão: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h27.
Os eleitores do Maranhão vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. O estado tem mais de 5,19 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.
As urnas funcionam das 8h às 17h pelo horário de Brasília. Depois do encerramento da votação, os dados são enviados ao sistema de totalização do TSE.
A apuração do Maranhão será acompanhada voto a voto conforme os dados oficiais forem divulgados pela Justiça Eleitoral.
A EXAME atualizará os números da disputa presidencial no Maranhão conforme a divulgação oficial do TSE.
Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.
Os candidatos registrados para a Presidência da República em 2026 são:
O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro para presidente da República e governador. A nova votação ocorre quando nenhum candidato ao cargo obtém mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.
A Justiça Eleitoral pode começar a divulgar os resultados a partir das 17h, pelo horário de Brasília. A EXAME acompanhará a apuração para presidente, governos estaduais e Senado, além de realizar cobertura jornalística e transmissão ao vivo.
O eleitor votará, nesta ordem, para deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.
É necessário apresentar documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório. O e-Título pode ser usado como identificação quando apresentar a fotografia do eleitor.
Não. Celulares, câmeras, filmadoras e outros equipamentos capazes de comprometer o sigilo do voto não podem entrar na cabine. A colinha com os números dos candidatos é permitida, desde que esteja em papel.
Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem já estiver na fila às 17h terá direito de votar.
O primeiro turno será realizado neste domingo, 4 de outubro. Mais de 158 milhões de eleitores estão aptos a participar da votação.