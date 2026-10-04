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Apuração de presidente no Maranhão: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

O estado tem mais de 5,19 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h27.

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Os eleitores do Maranhão vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. O estado tem mais de 5,19 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.

As urnas funcionam das 8h às 17h pelo horário de Brasília. Depois do encerramento da votação, os dados são enviados ao sistema de totalização do TSE.

A apuração do Maranhão será acompanhada voto a voto conforme os dados oficiais forem divulgados pela Justiça Eleitoral.

Quem está ganhando para presidente no Maranhão?

A EXAME atualizará os números da disputa presidencial no Maranhão conforme a divulgação oficial do TSE.

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

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Quem são os candidatos a presidente?

Os candidatos registrados para a Presidência da República em 2026 são:

  • Clariana Barão (DC) — 27
  • Edmilson Costa (PCB) — 21
  • Escritor Augusto Cury (Avante) — 70
  • Flávio Bolsonaro (PL) — 22
  • Hertz Dias (PSTU) — 16
  • Leonardo Avalanche (PRTB) — 28 (Inapto)
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — 13
  • Renan Santos (Missão) — 14
  • Ronaldo Caiado (PSD) — 55
  • Rui Costa Pimenta (PCO) — 29
  • Samara Martins (UP) — 80
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata) — 35
  • Zema (Novo) — 40

Perguntas frequentes

Quando será o segundo turno das eleições 2026? ＋

O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro para presidente da República e governador. A nova votação ocorre quando nenhum candidato ao cargo obtém mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.

Quando começa a apuração das eleições 2026? ＋

A Justiça Eleitoral pode começar a divulgar os resultados a partir das 17h, pelo horário de Brasília. A EXAME acompanhará a apuração para presidente, governos estaduais e Senado, além de realizar cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

Qual é a ordem de votação na urna? ＋

O eleitor votará, nesta ordem, para deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.

O que levar para votar nas eleições 2026? ＋

É necessário apresentar documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório. O e-Título pode ser usado como identificação quando apresentar a fotografia do eleitor.

Pode levar celular para a cabine de votação? ＋

Não. Celulares, câmeras, filmadoras e outros equipamentos capazes de comprometer o sigilo do voto não podem entrar na cabine. A colinha com os números dos candidatos é permitida, desde que esteja em papel.

Quais cargos estão em disputa nas eleições 2026? ＋

Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Que horas começa e termina a votação? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem já estiver na fila às 17h terá direito de votar.

Quando será o primeiro turno das eleições 2026? ＋

O primeiro turno será realizado neste domingo, 4 de outubro. Mais de 158 milhões de eleitores estão aptos a participar da votação.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Maranhão

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