Volante Gabriel, do Internacional, fará avaliações e tratamento no Aspetar, no Catar

O volante Gabriel embarcou na última quinta-feira, 4, para o Catar onde ficará por 10 dias em avaliação e tratamento com as melhores tecnologias do mundo no Aspetar, no Catar. Recentemente, o Internacional firmou parceria com o hospital de medicina esportiva que é referência mundial no setor.

O atleta colorado, em fase final de recuperação da lesão ligamentar no joelho direito, passará por diversas avaliações e será submetido a sessões de reabilitação fisioterápica com alguns dos principais profissionais da área. Ele estará acompanhado pelo coordenador do Departamento Médico Marcos Marczwski e pelo coordenador de Fisioterapia Juan Fiorenza. Ambos da área de saúde do Inter. Além de supervisionar o trabalho, eles aproveitarão a estadia para diversos encontros para intercâmbio científico nas áreas de medicina, fisioterapia e nutrição esportiva.

Parceria entre Inter e Aspetar

No mês passado, Inter e Aspetar firmaram parceria inédita na América do Sul para colaboração. Aspetar é credenciado pela FIFA, COI e inúmeras outras entidades de saúde e esportes, é amplamente reconhecida como referência global em medicina esportiva, e presta serviços para clubes europeus como Paris Saint-Germain e Tottenham. O Aspetar fornece serviços multidisciplinares de esportes e medicina do esporte e conta com uma equipe de médicos, cirurgiões e cientistas de renome internacional que trabalham juntos, combinando as melhores práticas com as evidências mais recentes para proteger e restaurar a saúde dos atletas e permitir que alcancem seus objetivos potencial total.