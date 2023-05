Palmeiras x Goiás: veja horário e onde assistir ao vivo

Goiás e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 7, às 18h30, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. A partida é válida pela quarta rodada do Brasileirão Série A.

Após vitória no meio da semana por competições internacionais, os dois clubes focam no Campeonato Brasileiro para largar bem na competição. O Palmeiras, terceiro colocado no início da rodada, quer manter a invencibilidade na competição. Foram duas vitórias e um empate em três jogos.

O Goiás tem apenas três pontos e precisa da vitória para não terminar a rodada na zona de rebaixamento. O fator campo pode favorecer time goiano. Desde 2019, o Palmeiras não vence o Goiás em casa, foram dois jogos, uma vitória do time da casa e um empate.

Nos últimos 10 jogos entre as equipes é possível identificar um equilíbrio. Foram quatro vitórias do Goiás, quatro do Palmeiras e dois empates.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Palmeiras e Goiás

O jogo deste domingo às 18h30 entre Palmeiras x Goiás terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo Palmeiras e Goiás online?

Você pode assistir a partida online através do Premiere, no aplicativo da Amazon ou no Globoplay.

Quais são os próximos jogos do Palmeiras?

10/05 - Palmeiras x Grêmio - Brasileirão

