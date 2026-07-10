VNL 2026: veja os jogos de vôlei feminino deste sábado, 11

Júlia Bergmann: ponteira é uma das principais jogadoras da seleção brasileira (Volleyball World)
Repórter
Publicado em 10 de julho de 2026 às 18h03.
Após enfrentar a Polônia na terceira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina 2026, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra neste sábado, 11, para encarar a Tailândia.
A equipe comandada por José Roberto Guimarães entra em quadra às 3h30 (horário de Brasília), em um dos seis confrontos programados para o dia.
Além do jogo do Brasil, a rodada também terá outros duelos importantes, como Canadá x Itália, às 5h30, e Japão x Turquia, às 7h20.
Depois de enfrentar a Tailândia, o Brasil volta à quadra no domingo, 12, à 0h, para encarar os Estados Unidos, no último compromisso da seleção na terceira semana da VNL feminina 2026.
Os jogos da VNL feminina 2026 têm transmissão pelo SporTV, ge TV e VBTV.