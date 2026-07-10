VNL 2026: veja os jogos de vôlei feminino deste sábado, 11

Após enfrentar a Polônia na terceira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina 2026, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra neste sábado, 11, para encarar a Tailândia.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães entra em quadra às 3h30 (horário de Brasília), em um dos seis confrontos programados para o dia.

Além do jogo do Brasil, a rodada também terá outros duelos importantes, como Canadá x Itália, às 5h30, e Japão x Turquia, às 7h20.

Quais são os jogos da VNL feminina 2026 deste sábado?

3h30 — Tailândia x Brasil

5h30 — Canadá x Itália

— Canadá x Itália 7h20 — Japão x Turquia

— Japão x Turquia 9h — China x República Dominicana

— China x República Dominicana 11h30 — Bulgária x França

— Bulgária x França 15h — Sérvia x Alemanha

Quando é o próximo jogo do Brasil na VNL 2026?

Depois de enfrentar a Tailândia, o Brasil volta à quadra no domingo, 12, à 0h, para encarar os Estados Unidos, no último compromisso da seleção na terceira semana da VNL feminina 2026.

Onde assistir aos jogos da VNL feminina 2026?

Os jogos da VNL feminina 2026 têm transmissão pelo SporTV, ge TV e VBTV.