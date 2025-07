Flamengo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

O Flamengo recebe o Atlético-MG nesta quinta-feira, 31 de julho, às 21h30, no Maracanã, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo pelo Sportv e Premiere.

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo, 27, o Flamengo derrotou o Galo por 1 a 0, também no Maracanã, com gol de Léo Ortiz. A vitória garantiu ao Rubro-Negro a liderança do Brasileirão, enquanto o Atlético-MG ocupa a 13ª posição.

Na Copa do Brasil, o Flamengo avançou às oitavas depois de eliminar o Botafogo-PB, enquanto o Atlético-MG passou pelo Maringá-PR, após vitórias sobre Tocantinópolis e Manaus nas fases anteriores.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo x Atlético-MG hoje pela Copa do Brasil?

O jogo desta quinta-feira, 21h30, entre Flamengo e Atlético-MG terá transmissão ao vivo pelo Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Flamengo x Atlético-MG?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, através do Sportv ou Premiere.

Escalações de Flamengo e Atlético-MG

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matías Viña; Jorginho (Evertton Araújo), Allan, Arrascaeta; Luiz Araújo (Bruno Henrique), Plata e Pedro.

Atlético-MG