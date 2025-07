Alemanha x Espanha: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Eurocopa Feminina

A seleção da Alemanha enfrenta a Espanha na semifinal da Eurocopa Feminina 2025, nesta quarta-feira, 23, às 16h, no Letzigrund, em Zurique, na Suíça. A partida será transmitida ao vivo no CazéTV e Prime Video.

A Alemanha chega para esta semifinal com moral renovada, após uma vitória emocionante sobre a França nas quartas de final. O confronto terminou em 1 a 1 no tempo regulamentar, com gol salvador de Sjoeke Nüsken, e, nas penalidades, a goleira Ann-Katrin Berger brilhou, defendendo duas cobranças e garantindo a classificação.

Para este duelo contra a Espanha, no entanto, as alemãs terão dois desfalques importantes: Nüsken, suspensa, e a zagueira Hendrich, expulsa. A seleção alemã teve uma fase de grupos oscilante, mas mostrou capacidade de superação, vencendo Polônia e Dinamarca, apesar da goleada por 4 a 1 sofrida contra a Suécia.

A Espanha, por sua vez, confirma seu favoritismo ao longo da competição e busca o primeiro título da Eurocopa Feminina. A atual campeã mundial avançou para a semifinal com uma vitória de 2 a 0 sobre a Suíça, com gols de Athenea del Castillo e Clàudia Pina.

Na fase de grupos, a equipe de Montserrat Tomé dominou o grupo B com 100% de aproveitamento, mostrando força tanto defensiva quanto ofensiva. A seleção espanhola se apresenta como uma das grandes favoritas, com o objetivo de ampliar sua hegemonia no futebol feminino, conquistando a taça que ainda falta em sua galeria.

Prováveis Escalações

Alemanha: Berger; Kleinherne (Linder), Minge, Knaak, Kett; Senss, Däbritz, Dallmann; Brand, Bühl, Hoffmann (Schüller). Técnico: Christian Wuck.

