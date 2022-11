Veja todos os uniformes de todas as seleções da Copa do Mundo

A Copa do Mundo do Catar acontece a partir deste domingo, 20, e termina no dia 18 de dezembro. As 32 seleções participantes da competição divulgaram os uniformes que irão utilizar durante os jogos.

A maioria das seleções tiveram uniformes lançados exclusivamente para o Mundial de 2022. A exceção foi o Canadá, que também será a única seleção que utilizará três uniformes diferentes na primeira fase da competição.

Veja os 32 uniformes das seleções na Copa do Mundo 2022:

Uniforme da Alemanha na Copa

Uniforme da Arábia Saudita na Copa

Uniforme da Argentina na Copa

Uniforme da Austrália na Copa

Uniforme da Bélgica na Copa

Uniforme do Brasil na Copa

Uniforme de Camarões na Copa

Uniforme do Canadá na Copa

Uniforme do Catar na Copa

Uniforme da Coreia do Sul na Copa

Uniforme da Costa Rica na Copa

Uniforme da Croácia na Copa

Uniforme da Dinamarca na Copa

Uniforme do Equador na Copa

Uniforme da Espanha na Copa

Uniforme dos Estados Unidos na Copa

Uniforme da França na Copa

Uniforme da Gana na Copa

Uniforme da Holanda na Copa

Uniforme da Inglaterra na Copa

Uniforme do Irã na Copa

Uniforme do Japão na Copa

Uniforme do Marrocos na Copa

Uniforme do México na Copa

Uniforme do País de Gales na Copa

Uniforme da Polônia na Copa

Uniforme de Portugal na Copa

Uniforme de Senegal na Copa

