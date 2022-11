Quem é Enner Valencia, jogador que marcou o primeiro gol da Copa do Mundo 2022

O primeiro gol da Copa do Mundo 2022 -- e o segundo também -- foi marcado pelo atacante Enner Valencia, do Equador, neste domingo, 20, no jogo contra o Catar.

O jogador equatoriano é o grande nome da seleção de seu país. Valencia usa a camisa 13 e é o capitão da equipe. Essa é a segunda Copa que o atleta disputa. Em 2014, na Copa do Brasil, ele marcou três gols e foi um dos destaques da primeira fase da competição.

Com 33 anos, o jogador tem 36 gols em 75 jogos pela seleção do Equador. Hoje, ele joga pelo Fenerbahçe, da Turquia, mas já passou por times como West Ham e Everton, da Premier League.

Em 2013, Valencia tornou-se o jogador equatoriano mais caro já vendido para um time do exterior, quando saiu do Emelec para o Pachuca, do México, por US$ 4,5 milhões.

A vida pessoal do jogador pode ser considera um tanto conturbada. Valencia já se causou duas vezes e tem um filho. O jogador já simulou uma lesão para não ser preso pelo não pagamento da pensão alimentícia em outubro de 2016. A pensão era de 18 mil euros e após acordo judicial, a prisão foi anulada. A irmão do atleta também já foi sequestrada.

Por que o gol de abertura do Equador contra o Catar, anfitrião da Copa do Mundo, foi anulado

Antes de marcar os dois primeiros gols da Copa do Mundo, Valencia balançou as redes aos três minutos de jogo, mas teve o gol anulado. O gol teria sido o mais rápido da história já marcado na abertura de uma Copa do Mundo.

Após revisão do VAR, o gol foi anulado por impedimento. A decisão utilizou o uso da tecnologia de impedimento semiautomático, uma novidade da Copa do Mundo de 2022.

