São Paulo x Fluminense: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Brasileiro

São Paulo e o Fluminense se enfrentam nesta segunda-feira, 13, às 20h, no Estádio do Morumbis, na zona sul da capital paulista. A partida é válida pela 6º rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão do Sportv, Globoplay e Premiere.

Em casa, o São Paulo continua invicto sob o comando de Zubeldía e busca mais três pontos. Desde a saída de Thiago Carpini, foram cinco vitórias e um empate.

Enquanto isso, o Tricolor das Laranjeiras defende uma série de três jogos sem derrota, sendo a última uma vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians. O time carioca está dois pontos atrás do São Paulo no Brasileirão.

O Flu enfrenta uma sequência desconfortável e busca sua primeira vitória como visitante no campeonato.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo x Fluminense hoje pelo Campeonato Brasileiro?

O jogo desta segunda-feira, 20h, entre o São Paulo x Fluminense terá transmissão ao vivo no Sportv, Globoplay e Premiere .

Como assistir online o jogo do São Paulo x Fluminense hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje pelo Campeonato Brasileiro?

O jogo desta segunda-feira, 20h, entre o São Paulo x Fluminense terá transmissão ao vivo no Sportv, Globoplay e Premiere .

Como assistir online o jogo do São Paulo hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Alisson, Bobadilla e Galoppo; Ferreira, Luciano e André Silva.

Técnico: Luis Zulbeldía.

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Felipe Melo (Antônio Carlos), Manoel e Marcelo (Diogo Barbosa); Martinelli, Lima e Alexsander (Terans); Marquinhos, Jhon Arias e Germán Cano.