AO VIVO: Acompanhe o sorteio das oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana 2023

Nesta quarta-feira, 5, à partir da 13h, ocorre o sorteio das oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana 2023, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Após três fases, 16 equipes estão classificadas para essa fase, que acontece entre as semanas de 2 e 9 de agosto.

Sorteio Libertadores

Os times estão separados em dois potes. O pote 1 tem todas as equipes que se classificaram na primeira posição e o pote 2 tem todas as equipes que avançaram em segundo. Nesta fase, os clubes do pote 1 enfrentam apenas times do pote 2. A Conmebol não impede que times do mesmo país se enfrentem e nem equipes que estavam no mesmo grupo.

Sorteio Sul-Americana

Além da definição dos confrontos pelas oitavas da Libertadores, a Commebol também realiza a definição dos jogos da Sul-Americana. As oito equipes líderes de seus grupos, enfrentam os vencedores dos jogos playoffs.

Os confrontos dos playoffs são definidos da seguinte maneira: o melhor segundo colocado em grupo da Sul-Americana enfrenta o pior terceiro da Libertadores; o segundo melhor da Sul-Americana joga contra o segundo pior da Libertadores, e assim por diante.

Veja os 16 classificados para as oitavas de final da Libertadores 2023

Pote 1

Racing,

Internacional

Palmeiras

Fluminense

Independiente del Valle

Boca Juniors

Athletico-PR

Olimpia

Pote 2

Flamengo

Nacional

Bolívar

River Plate

Argentinos Juniors

Deportivo Pereira

Atlético-MG

Atlético Nacional

Veja as equipes já garantidas nas oitavas da Sul-Americana 2023

LDU

Guarani-PAR

Red Bull Bragantino

São Paulo

Newell's Old Boys

Defensa y Justicia

Goiás

Fortaleza

Veja os 16 times classificados para os playoffs da Copa Sul-Americana:

Botafogo

Emelec

Estudiantes

Tigre

Audax Italiano

América-MG

Universitario

San Lorenzo

Ñublense (via Libertadores)

Independiente Medellín (via Libertadores)

Barcelona de Guayaquil (via Libertadores)

Sporting Cristal (via Libertadores)

Corinthians (via Libertadores)

Colo-Colo (via Libertadores)

Libertad (via Libertadores)

Patronato (via Libertadores)

Acompanhe ao vivo

Premiação

O prêmio para o campeão da Libertadores 2023 será de US$ 18 milhões (R$ 94 milhões), distribuídos entre primeira fase e final. Quem se classificar para as quartas de final, recebe US$ 1,7 milhão (R$ 8,9 milhões).