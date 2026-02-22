Esporte

Vasco x Fluminense: veja horário e onde assistir ao jogo hoje

Tricolor chega embalado após título da Taça Guanabara, enquanto Vasco tenta superar pressão e sair na frente

Puma Rodríguez, do Vasco: confronto no Nilton Santos pode definir o rumo da disputa por vaga na decisão estadual (Wagner Meier/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 06h18.

O Vasco da Gama e Fluminense se enfrentam neste domingo, 22, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.

O confronto coloca frente a frente um Tricolor em alta e um Cruzmaltino pressionado pelo desempenho recente.

Vasco x Fluminense: horário e onde assistir ao vivo

O clássico terá transmissão ao vivo na TV Globo, no sportv e no Premiere, a partir das 18h.

Como chega o Vasco

O Vasco garantiu vaga na semifinal apenas na rodada final da fase anterior e ainda convive com instabilidade de resultados. A comissão técnica, comandada por Fernando Diniz, precisa reorganizar o setor de criação após a saída de Philippe Coutinho.

A tendência é a entrada de Johan Rojas no meio-campo. No ataque, há possibilidade de Claudio Spinelli ganhar espaço e formar trio ofensivo com Brenner e Andrés Gómez. Thiago Mendes, com dores musculares, deve seguir fora, assim como Cuiabano, que ainda busca melhor condição física.

Como chega o Fluminense

O Fluminense chega embalado após dominar a primeira fase e conquistar a Taça Guanabara. A equipe dirigida por Luis Zubeldía mantém base titular e apresenta alto aproveitamento recente.

O time deve ter quase força máxima, com exceção de Germán Cano, que segue em transição física. No meio-campo, Bernal e Martinelli formam a dupla de volantes, com Lucho Acosta na armação. No ataque, a tendência é um trio com Serna, Canobbio e John Kennedy.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Pumita Rodríguez (Paulo Henrique), Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê, Nuno Moreira e Rojas; Andrés Gómez e Brenner (Spinelli).
Técnico: Fernando Diniz.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy.
Técnico: Luis Zubeldía.

