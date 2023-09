Vasco x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Vasco x Fluminense se enfrentam neste sábado, 16, às 16h, no estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro. A partida é válida pela 23ª rodada do Brasileirão Série A.

Mirando se afastar da zona de rebaixamento, o Vasco busca dar sequência aos últimos resultados. A equipe perdeu apenas uma partida nas últimas cinco e saiu da lanterna do campeonato.

Para o confronto, o o técnico Ramón Díaz sinalizou algumas mudanças na equipe. O lateral direito Puma Rodríguez , que não atuava desde a derrota para o Corinthians, retorna a equipe titular.

Do outro lado o Fluminense, semifinalista da Libertadores, terá algumas mudanças no meio. Ganso desfalca a equipe, pois se recupera de dores no joelho direito.

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim, Puma, Maicon, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Rossi, Sebastián (Alex Teixeira ou Serginho) e Vegetti.

Provável escalação do Fluminense

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo; Júnior Santos (Segovinha), Tiquinho Soares, Victor Sá.

Onde assistir ao vivo o jogo Vasco x Fluminense hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, às 16h, entre Vasco x Fluminense terá transmissão no Premiere.

Como assistir online o jogo do Fluminense hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere, através da Amazon Prime Video e Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Vasco ?

21/09 - Vasco x Curitiba - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do Fluminense ?