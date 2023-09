Atlanta United x Inter Miami: onde assistir, horários e escalações do jogo pela MLS

Atlanta United e Inter Miami se enfrentam neste sábado, 16, às 18h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Georgia (EUA). A partida é válida pela 32ª rodada da MLS.

A partida promete ser intensa e o Inter Miami desponta como favorito. O clube entra na partida como visitante, em razão do desempenho de Lionel Messi, que contribuiu para que o Inter Miami chegasse a 12 jogos com oito vitórias e quatro empates.

Por outro lado, a situação se mostra delicada para o Atlanta United. O time americano empatou com o FC Dallas, por 2 a 2, e permaneceu na sexta posição do grupo Oeste da MLS. Em virtude do desempenho fraco, o técnico mexicano Gonzalo Pinedo tem um longo desafio pela frenta na disputa contra o Inter Miami.

Provável escalação do Atlanta United

Guzan; Lennon, Robinson, Abram, Wiley; Muyumba, Rosetto; Mosquera, Almada, Silva; Giakoumaki.

Técnico: Gonzalo Pineda

Provável escalação do Inter Miami

Drake Callender, DeAndre Yedlin, Tomás Aviles, Kamal Miller, Jordi Alba, Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Diego Gómez, Lionel Messi, Josef Martínez, Robert Taylor.

Técnico: Tata Martino

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Atlanta United x Inter Miami da MLS hoje

O jogo deste sábado às 18h entre Atlanta United x Inter Miami terá transmissão ao vivo na Apple TV.

Como assistir o jogo do Atlanta United online?

A partida será transmitida pela Apple TV.

Quais são os próximos jogos do Atlanta United?

20/09 - Atlanta United x DC United - MLS

23/09 - Atlanta United x Montréal - MLS

Quais são os próximos jogos do Inter Miami?