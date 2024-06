Vasco x Botafogo: onde assistir e horário pelo Brasileirão

O Vasco e Botafogo se enfrentam neste sábado, 29 de junho, às 19h, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão no Sportv, Globoplay e Premiere.

O Vasco, que atualmente ocupa a 15ª posição na tabela, busca uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe vem de uma sequência de jogos difíceis, mas conta com o apoio de sua torcida em casa para conquistar os três pontos. Já o Botafogo, líder do campeonato, entra em campo com a confiança elevada após uma série de vitórias consecutivas. O time busca manter a boa fase e consolidar sua posição no topo da tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo do Vasco x Botafogo hoje pelo Brasileirão?

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.