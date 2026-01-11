Flamengo x Portuguesa-RJ: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

O Flamengo e a Portuguesa-RJ se enfrentam neste domingo, 11 de janeiro, às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela primeira rodada da Taça Guanabara, no Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (RJ) e Premiere.

Multicampeão em 2025, o Flamengo inicia 2026 com grandes expectativas e o objetivo de repetir a temporada vitoriosa. Como de costume nos estaduais, o clube carioca vai a campo com um elenco alternativo, formado por jovens das categorias de base e comandado por Bruno Pivetti, técnico do sub-20.

A fórmula de disputa da Taça Guanabara este ano traz menos jogos do que no passado, exigindo atenção redobrada nas primeiras rodadas. O Flamengo está no Grupo B, ao lado de Boavista, Botafogo, Madureira, Maricá e Nova Iguaçu, mas enfrentará apenas os times do Grupo A na fase inicial.

A equipe rubro-negra repete a estratégia usada na última rodada do Brasileirão 2025, quando, com o título garantido, utilizou o time sub-20 enquanto o elenco principal se preparava para a disputa da Copa Intercontinental. Entre os jovens escalados, o atacante Wallace Yan é o principal nome.

Provável escalação do Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago, João Victor e Johnny Góes; Lucas Vieira, Pablo Lúcio e Guilherme Gomes; Ryan Roberto, Wallace Yan e Douglas Telles. Técnico: Bruno Pivetti.

Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Portuguesa-RJ hoje pelo Campeonato Carioca?

Como assistir online o jogo Flamengo x Portuguesa-RJ hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com acesso à transmissão da Globo e do Premiere.