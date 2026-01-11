Corinthians x Ponte Preta: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Repórter
O Corinthians e a Ponte Preta se enfrentam neste domingo, 11 de janeiro, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.
Após encerrar a temporada 2025 com chave de ouro, levantando os troféus do Paulistão e da Copa do Brasil, o Corinthians chega ao estadual como o principal favorito ao título. No entanto, o técnico Dorival Júnior terá que lidar com uma série de desfalques logo na estreia.
Entre os jogadores ausentes estão Memphis Depay, Raniele, Rodrigo Garro, José Martínez e Yuri Alberto, além de Maycon, que deixou o clube após o fim de seu contrato de empréstimo e se transferiu para o Atlético-MG. Mesmo com as baixas, o elenco corintiano entra em campo pressionado para mostrar força desde o início da competição.
A Ponte Preta, por sua vez, tenta surpreender fora de casa e aposta em um time experiente comandado por Marcelo Fernandes. A equipe de Campinas espera um desempenho sólido para iniciar o Paulistão com o pé direito.
