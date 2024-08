Vai ter surfe hoje? Entenda as mudanças de horário na semifinal olímpica

1/14 Atletas da Coreia do Sul, Costa do Marfim, Costa Rica e República Democrática do Congo a bordo de um barco no desfile flutuante passam pelo Museu do Louvre no rio Sena durante a cerimônia de abertura. (Atletas da Coreia do Sul, Costa do Marfim, Costa Rica e República Democrática do Congo a bordo de um barco no desfile flutuante passam pelo Museu do Louvre no rio Sena durante a cerimônia de abertura.)

2/14 Atletas da Etiópia, Finlândia e Fiji a bordo de um barco no desfile flutuante passam pelos espectadores durante a cerimônia de abertura. (Atletas da Etiópia, Finlândia e Fiji a bordo de um barco no desfile flutuante passam pelos espectadores durante a cerimônia de abertura.)

3/14 Espectadores olham dos apartamentos para assistir ao desfile flutuante no rio Sena durante a cerimônia de abertura. (Espectadores olham dos apartamentos para assistir ao desfile flutuante no rio Sena durante a cerimônia de abertura.)

4/14 Um portador da tocha corre no topo do Musee d'Orsay com a catedral de Notre-Dame-de-Paris ao fundo durante a cerimônia de abertura. (Um portador da tocha corre no topo do Musee d'Orsay com a catedral de Notre-Dame-de-Paris ao fundo durante a cerimônia de abertura.)

5/14 Figuras sem cabeça representando a rainha Maria Antonieta do século XVIII se apresentam ao longo da margem do rio Sena, do lado de fora da Conciergerie, onde a rainha foi mantida em cativeiro durante a Revolução Francesa, durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024 (Figuras sem cabeça representando a rainha Maria Antonieta do século XVIII se apresentam ao longo da margem do rio Sena, do lado de fora da Conciergerie, onde a rainha foi mantida em cativeiro durante a Revolução Francesa, durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024)

6/14 Figuras sem cabeça representando a rainha Maria Antonieta do século XVIII se alinham com shows de fogo ao longo da margem do rio Sena, do lado de fora da Conciergerie, onde a rainha foi mantida em cativeiro durante a Revolução Francesa, durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024 (Figuras sem cabeça representando a rainha Maria Antonieta do século XVIII se alinham com shows de fogo ao longo da margem do rio Sena, do lado de fora da Conciergerie, onde a rainha foi mantida em cativeiro durante a Revolução Francesa, durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024)

7/14 Coloured smoke forms the French flag on the Austerlitz bridge over the river Seine at the start of the opening ceremony of the Paris 2024 Olympic Games in Paris on July 26, 2024. (Photo by Emmanuel DUNAND / AFP) (OLY-PARIS-2024-OPENING)

8/14 Atletas de Israel, incluindo os porta-bandeiras Andrea Murez e Peter Paltchik, são vistos a bordo de um barco no desfile flutuante no rio Sena durante a cerimônia de abertura (Atletas de Israel, incluindo os porta-bandeiras Andrea Murez e Peter Paltchik, são vistos a bordo de um barco no desfile flutuante no rio Sena durante a cerimônia de abertura)

9/14 Um portador da tocha carrega a chama olímpica sobre um prédio ao longo do Rio Sena em Paris, França, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024 (Um portador da tocha carrega a chama olímpica sobre um prédio ao longo do Rio Sena em Paris, França, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024)

10/14 Nuvens de fumaça nas cores tricolores da bandeira da França são vistas na Pont d'Austerlitz durante a cerimônia de abertura. (Nuvens de fumaça nas cores tricolores da bandeira da França são vistas na Pont d'Austerlitz durante a cerimônia de abertura.)

11/14 A bandeira brasileira tremula abaixo da Torre Eiffel no barco dos atletas do time Brasil ao longo do Rio Sena durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024 (A bandeira brasileira tremula abaixo da Torre Eiffel no barco dos atletas do time Brasil ao longo do Rio Sena durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024)

12/14 Isaquias Guimarães Queiroz e Raquel Kochhann, porta-bandeiras do Time Brasil, agitam sua bandeira enquanto são vistos em um barco no Rio Sena durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024 (Isaquias Guimarães Queiroz e Raquel Kochhann, porta-bandeiras do Time Brasil, agitam sua bandeira enquanto são vistos em um barco no Rio Sena durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024)

13/14 A cantora Lady Gaga se apresenta antes da cerimônia de abertura. (Paris 2024 - Opening ceremony)