Tabela da Copinha SP 2024: veja formato, onde assistir, grupos e datas

Nesta terça-feira, 2, começa a 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, uma das maiores competições do futebol de base no país. Ao todo, 128 times estão na disputa, brigando por duas vagas na final dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo.

A competição, que reune atletas com menos de 20 anos, começa com 32 grupos com quatro equipes cada. Após a primeira fase, os melhores classificados jogam seis fases de mata-mata, incluindo a final.

Formato da Copa São Paulo de Futebol Júnior

A competição será disputada em sete fases. Neste primeiro momento, cada equipe fará três jogos entre si no grupo e os dois melhores classificados avançam para o mata-mata. Como são 32 grupos de quatro equipes, 64 times se classificam.

No mata-mata, os times se enfrentam em partidas únicas e em caso de empate, o confronto será definido direto nos pênaltis.

Fase de grupos: 128 times; 64 se classificam, sendo dois por grupo;

2ª fase: 64 times; 32 se classificam;

3ª fase: 32 times; 16 se classificam;

Oitavas de final: 16 times; 8 se classificam;

Quartas de final: 8 times; 4 se classificam

Semifinal: 4 times; 2 se classificam;

Final: 2 times; 1 conquista o título

Datas da Copinha SP 2024

Fase de grupos:

1ª rodada: 2 até 5 de janeiro

2ª rodada: 5 até 8 de janeiro

3ª rodada: 8 até 11 de janeiro

Mata-mata:

2ª fase: 12 e 13 de janeiro

3ª fase: 14 e 15 de janeiro

Oitavas de final: 16 e 17 de janeiro

Quartas de final: 18 e 19 de janeiro

Semifinal: 21 e 22 de janeiro

Final: 25 de janeiro

Onde assistir à Copinha 2024

As partidas da Copa São Paulo serão transmitidas pela SporTV, dono dos direitos da TV paga e Globo, detentora do canal aberto.

Já as opções online, estão a Cazé TV e canal do canal do Futebol Paulista no YouTube, além do Globoplay, nos Streaming

Qual a premiação da Copinha 2024?

A Copinha não possui premiação financeira pela Federação Paulista de Futebol (FPF), organizadora da competição. A entidade alega que o torneio tem alto custo, visto que possui muitos jogos em um curto espaço de tempo: 255 em 24 dias.

Grupos da Copinha 2024

Grupo 1

Atlético Gloriense-SE

Ponte Preta

Tanabi-SP

Vila Nova-GO

Grupo 2

Athletico-PR

Catanduva-SP

Portuguesa-RJ

Sparta-TO

Grupo 3

ABC

Coimbra-MG

Mirassol

Sampaio Corrêa

Grupo 4

Figueirense

Grêmio

Inter de Bebedouro-SP

Serra Branca-PB

Grupo 5

Botafogo

Francana-SP

Rio Claro-SP

Tiradentes-PI

Grupo 6

Comercial-SP

Chapecoense

Jacuipense-BA

Novorizontino-SP

Grupo 7

Carajás-PA

Ferroviária-SP

Porto Vitória-ES

São Paulo

Grupo 8

Ceará

Gama-DF

Lemense-SP

Rondoniense-RO

Grupo 9

Atlético-GO

Guarani

Operário-PR

Tupã-SP

Grupo 10

Bangu

Corinthians

Ji Paraná-RO

Marília-SP

Grupo 11

Castanhal-SP

CRB

Fortaleza

VOCEM-SP

Grupo 12

Internacional

Santa Cruz de Riachuelo-SE

Velo Clube-SP

XV de Jaú-SP

Grupo 13

Fluminense

Lagarto-SE

São-Carlense-SP

Sâo Raimundo-RR

Grupo 14

Atlético Cearense

Criciúma

Itapirense-SP

Ituano

Grupo 15

América

Capital-DF

Comercial de Tietê

Ivinhema-MS

Grupo 16

Capivariano-SP

Desportivo Brasil-SP

Rio Branco-AC

Santa Cruz

Grupo 17

América-RN

Botafogo-SP

Fast Clube-AM

Sfera-SP

Grupo 18

Atlético

Floresta-CE

Ska Brasil-SP

Timon-MA

Grupo 19

Flamengo

Osasco Audax-SP

São Bento-SP

São José-RS

Grupo 20

Náutico

Sharjah-SP

Trindade-GO

XV de Piracicaba

Grupo 21

Atlético Guaratinguetá-SP

Bahia

Joinville

Red Bull Bragantino

Grupo 22

Cuiabá

Inter de Limeira-SP

Patriotas-PR

Taubaté-SP

Grupo 23

Aster Brasil-SP

Cruzeiro de Arapiraca-AL

Santo André

Sport

Grupo 24

Oeste-SP

Palmeiras

Queimadense-PB

União ABC-MS

Grupo 25

Conquista-BA

São Bernardo-SP

Juventude

Portuguesa Santista-SP

Grupo 26

Água Santa-SP

Nova Venécia-ES

Remo

Santos

Grupo 27

Goiás

Madureira-RJ

Portuguesa-SP

Suzano-SP

Grupo 28

Capital-TO

Cruzeiro

Nova Mutum-MT

União Mogi-SP

Grupo 29

Flamengo-SP

Macapá-AP

Potyguar Seridoense-RN

Vasco

Grupo 30

CSA

Ibrachina-SP

Picos-PI

Vitória-BA

Grupo 31

Canaã-DF

Coritiba

Juventus-SP

Monte Azul

Grupo 32