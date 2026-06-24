Suíça x Canadá: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Suíça e Canadá, apontando cenário equilibrado no jogo desta quarta-feira, 24 de junho, pelo Grupo B.

Em termos gerais, a Suíça aparece com 51,9% de chance de vitória contra 24,1% do Canadá, enquanto o empate tem 24,0% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é empate por 1 a 1, com 11,2% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória suíça por 1 a 0 com 10,9%, vitória suíça por 2 a 1 com 9,4%, vitória suíça por 2 a 0 com 9,1% e vitória do Canadá por 1 a 2 com 5,9%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.