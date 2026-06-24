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Fase de grupos copa 2026

África do Sul x Coreia do Sul: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto desta quarta-feira, 24 de junho, pelo Grupo A

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 24 de junho de 2026 às 06h01.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre África do Sul e Coreia do Sul, apontando favoritismo da seleção sul-coreana no jogo desta quarta-feira, 24 de junho, pelo Grupo A.

Em termos gerais, a Coreia do Sul aparece com 49,4% de chance de vitória contra 26,0% da África do Sul, enquanto o empate tem 24,6% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é empate por 1 a 1, com 11,5% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória sul-coreana por 0 a 1 com 10,5%, vitória sul-coreana por 1 a 2 com 9,2%, vitória sul-coreana por 0 a 2 com 8,5% e vitória da África do Sul por 1 a 0 com 7,2%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

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