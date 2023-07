Copa do Brasil 2023: plataformas de aposta apontam duelos equilibrados nas quartas; veja as odds

Na última terça-feira, 4, iniciaram os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, com o primeiro empate entre Bahia x Grêmio, na Arena Fonte Nova. Nesta quarta-feira, 5, será a vez dos outros três duelos: São Paulo x Palmeiras, no Morumbi, Flamengo x Athletico-PR, no Maracanã, e América-MG x Corinthians, na Arena Independência.

Para esses jogos, as plataformas de aposta esportiva apontam bastante equilíbrio. O único que desponta com maior diferença é o Flamengo. Em quatro casas consultadas, o Galera.bet, Esportes da Sorte, PlayGreen e Casa de Apostas, o time carioca aparece com odd de R$ 1,55 para cada R$ 1 gasto, enquanto o Athletico aparece com odd de R$ 6,25.

Ainda de acordo com dados de Galera.bet, Esportes da Sorte, PlayGreen e Casa de Apostas, além da Odds&Scouts, geradora de dados, para o clássico paulista entre São Paulo x Palmeiras, o Verdão aparece com odd de R$ 2,60, enquanto o Tricolor com odd de R$ 2,75. Já para a partida entre América-MG x Corinthians, o time mineiro aparece com ligeiro favoritismo, com odd para vitória de R$ 2,30. Para o Corinthians, a odd é de R$ 3,10 para cada R$ 1 real gasto.

Qual é a premiação das quartas de final da Copa do Brasil?

Cada clube presente nas quartas de final da Copa do Brasil já tem garantido uma premiação de R$ 4,3 milhões. Já a passagem para a semifinal, vale uma cota de R$ 9 milhões para os classificados.

Premiação de cada fase da Copa do Brasil 2023

A competição é uma das mais rentáveis para os clubes brasileiros. O campeão deste ano poderá receber até R$ 92 milhões. Para alcançar o valor máximo, o clube precisa ser da Série A do Brasileirão e iniciar o torneio desde a primeira fase. Entre os 12 clubes que entraram na terceira fase, o prêmio pelo título chega a R$ 88,7 milhões.