Playoffs da Sul-Americana: veja os confrontos de Corinthians, Botafogo e América-MG

A fase de grupos da Copa Sul-Americana finalmente chegou ao fim e os oito clubes que já têm vagas garantidas nas oitavas de final foram definidos. Resta agora saber quem avança depois dos playoffs (segundos colocados do torneio e terceiros da Libertadores).

Os oito campeões dos playoffs nas próximas semanas terão também vaga garantida nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, no segundo pote para o sorteio. Já estão classificados, no primeiro pote, o LDU, Guaraní-PAR, Bragantino, São Paulo, Newell's Old Boys, Defensa y Justicia, Goiás e Fortaleza.

Nos playoffs, serão dois jogos entre os dias 12 e 19 de julho.

Quando é o sorteio das oitavas de final da Copa Sul-Americana?

O sorteio das oitavas de final da Copa Sul-Americana será no dia 5 de junho, às 13h — junto do sorteio da Copa Libertadores. Ainda que os classificados da repescagem sejam conhecidos mais tarde, o chaveamento já será definido até a final, em jogo único no dia 28 de outubro.

Veja os 16 times classificados para os playoffs da Copa Sul-Americana:

Botafogo

Emelec

Estudiantes

Tigre

Audax Italiano

América-MG

Universitario

San Lorenzo

Ñublense (via Libertadores)

Independiente Medellín (via Libertadores)

Barcelona de Guayaquil (via Libertadores)

Sporting Cristal (via Libertadores)

Corinthians (via Libertadores)

Colo-Colo (via Libertadores)

Libertad (via Libertadores)

Patronato (via Libertadores)

Veja os confrontos dos playoffs da Sul-Americana

Os confrontos dos playoffs são definidos da seguinte maneira: o melhor segundo colocado em grupo da Sul-Americana enfrenta o pior terceiro da Libertadores; o segundo melhor da Sul-Americana joga contra o segundo pior da Libertadores, e assim vai. Veja abaixo os confrontos:

Independiente Medellín x San Lorenzo

Sporting Cristal x Emelec

Corinthians x Universitario

Libertad x Tigre

Colo-Colo x América-MG

Patronato x Botafogo

Ñublense x Audax Italiano

Barcelona de Guayaquil x Estudiantes

Veja a classificação dos clubes na Sul-Americana por grupo

Grupo A

Classificado para as oitavas: LDU

Classificado para os playoffs: Botafogo

Grupo B

Classificado para as oitavas: Guaraní

Classificado para os playoffs: Emelec

Grupo C

Classificado para as oitavas: Bragantino

Classificado para os playoffs: Estudiantes

Grupo D

Classificado para as oitavas: São Paulo

Classificado para os playoffs: Tigre

Grupo E

Classificado para as oitavas: Newell's Old Boys

Classificado para os playoffs: Audax Italiano

Grupo F