Senegal x Iraque: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Senegal e Iraque, apontando favoritismo da seleção senegalesa no jogo desta sexta-feira, 26 de junho, pelo Grupo I.

Em termos gerais, o Senegal aparece com 55,4% de chance de vitória contra 18,6% do Iraque, enquanto o empate tem 26,0% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória senegalesa por 1 a 0, com 15,8% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória senegalesa por 2 a 0 com 11,9%, empate por 1 a 1 com 11,5%, empate por 0 a 0 com 10,7% e vitória senegalesa por 2 a 1 com 8,6%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.