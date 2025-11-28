Esporte

São Paulo x Fluminense: quanto foi o jogo e quem fez os gols

São Paulo foi atropelado pelo Fluminense pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 06h04.

O São Paulo foi atropelado pelo Fluminense na noite desta quinta-feira, 27, em uma goleada de 6 a 0 no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time paulista, desmantelado por lesões e desfalques, não conseguiu reagir à superioridade dos cariocas, que dominaram a partida do início ao fim. O resultado coloca o São Paulo em uma situação delicada, com a pré-Libertadores cada vez mais distante, enquanto o Fluminense garante sua vaga ao menos na pré-Libertadores de 2026.

Qual foi o placar de São Paulo x Fluminense?

  • Fluminense 6 x 0 São Paulo

O placar foi construído com um domínio claro do Fluminense, que abriu o placar ainda no primeiro tempo e continuou a ampliar a vantagem ao longo da partida. O São Paulo, por sua vez, não conseguiu encontrar soluções para frear o ímpeto do time carioca.

Quem fez os gols?

  • Fluminense:

    • Cannobio (7’)

    • Martinelli (15’)

    • Nonato (23’)

    • John Kennedy (24’ – segundo tempo)

    • Cannobio (31’ – segundo tempo)

    • Serna (41’ – segundo tempo)

