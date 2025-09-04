São Paulo Corporate Games 2025 começa nesta quinta-feira

Começa nesta quinta-feira, em São Paulo, a terceira edição do São Paulo Corporate Games. O evento vai até domingo, 7. Realizado pela eCorpHub, licenciada internacional exclusiva do Corporate Games no Brasil, o evento promete transformar quadras, campos, pistas e arenas em espaços de integração, bem-estar e responsabilidade social.

Nesta quinta acontece o credenciamento dos mais de 2.000 colaboradores-atletas, representando mais de 60 empresas que irão competir em 13 modalidades esportivas, como futebol society, vôlei, basquete, natação, corrida de rua, tênis, beach tennis, kart e Bike Indoor.

Entre as empresas participantes estão Bradesco, Cargill, Claro, DSM Firmenich, Embraer, Oracle, HSM, SPtrans, Hyundai e BNP Paribas Cardif e Volkswagen, além de startups e empresas de diversos segmentos.

A noite reserva um momento especial: a Cerimônia de Abertura no Centro de Treinamento Paralímpico, em formato inspirado nas olimpíadas, com desfile das empresas participantes em ordem alfabética e diversas atrações artísticas.

Um dos destaques desta edição é a colaboração com o UNICEF, que realizará uma ação especial durante o evento, reforçando a importância do esporte como ferramenta de transformação social e de apoio às causas da infância e adolescência no Brasil.